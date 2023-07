Meteo, arriva Caronte: ondata di calore sull’Italia raddoppia

(Adnkronos) – Italia nella morsa del caldo africano, con temperature roventi e afa su tante città e regioni. Purtroppo, però, il caldo non è destinato a finire, anzi. Come spiega l’esperto Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, raddoppierà: da domenica 16 l’anticiclone Cerbero lascerà infatti il testimone al più potente e rovente anticiclone Caronte. Prima, però, su alcune regioni la pressione cederà temporaneamente.

Tra mercoledì e giovedì un vortice ciclonico attivo tra Islanda, Regno Unito e Scandinavia, invierà la coda di una perturbazione fin verso l’Italia. Il fronte instabile si manifesterà sotto forma di forti temporali accompagnati da improvvise grandinate (con chicchi di grosse dimensioni) e violenti colpi di vento. Le zone maggiormente interessate saranno le Alpi, ma non è da escludere che alcune celle temporalesche, particolarmente intense, possano raggiungere anche la Pianura Padana. Con il sopraggiungere dei temporali le temperature, quantomeno al Nord, perderanno qualche grado, pur rimando sempre molto calde.

Sul resto d’Italia continuerà ad essere soleggiato con caldo in aumento al Sud, soprattutto in Puglia dove si toccheranno i 40-41°C sul foggiano. Dopo questo veloce break temporalesco, la pressione tornerà ad aumentare al Nord e dopo un sabato di sole e caldo, da domenica ecco arrivare il potente anticiclone Caronte.

Questa nuova pulsazione dell’anticiclone africano sarà più estesa della precedente con temperature ancora più calde, questa volta su gran parte d’Italia. Sarà proprio da domenica che di giorno si potranno toccare i 39-40°C non solo al Sud, ma anche a Roma, Firenze, Bologna, Padova, Pavia, Mantova, Ferrara. Insomma, con l’anticiclone africano Caronte inizierà la terza ondata di calore di questa stagione. Il caldo non mollerà facilmente la presa, infatti per quasi tutta la prossima settimana l’Italia si troverà in un autentico forno.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 12. Al nord: temporali dalle Alpi verso le Prealpi e a tratti pure in pianura, specie dalla sera e notte. Al Centro: sole e caldo. Al sud: caldo in aumento.

Giovedì 13. A nord: localmente instabile con temporali molto forti, meno caldo. Al centro: più nubi e un po’ meno caldo. Al sud: soleggiato e caldo intenso.

Venerdì 14. Al nord: ultime precipitazioni sporadiche sulle Alpi. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: tutto sole e caldo intenso.

Tendenza: nel weekend arriva il caldissimo anticiclone africano Caronte.