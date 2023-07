‘Dedicata a te’, la card contro il caro prezzi

(Adnkronos) – Servizio EVAnews. Per 1.300.000 italiani è in arrivo la card ‘Dedicata a te’ con un contributo unico di 382,50 euro per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. La carta elettronica è destinata a persone con ISEE fino a 15.000 euro ed è alimentata da un fondo specifico di 500 milioni. Latte, pasta, olio e tutti i prodotti di cui le famiglie hanno bisogno e che hanno visto aumentare i prezzi in modo costante anche a causa dell’inflazione che continua a crescere. Dal 18 luglio i comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari della carta.

“Il problema principale che ha impattato sulle famiglie italiane quest’anno è stato l’inflazione ed è un tema al quale il governo ha dedicato diverse misure dall’inizio del suo mandato. Oggi ce n’è una che riguarda particolarmente 1.300.000 famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro carrello. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare queste famiglie e sarà disponibile presso gli uffici delle Poste Italiane la carta ‘Dedicata a te’. È una carta che si attiva e che consente a queste famiglie di avere circa 400 euro da poter spendere negli esercizi commerciali per l’acquisto dei generi di prima necessità. Ma ha un valore più ampio grazie alla scontistica che il governo ha ottenuto dagli esercenti, dalla grande distribuzione, perché questo è uno di quei casi nei quali tutta la filiera si è messa al lavoro. Il Ministero della Sovranità alimentare ha attivato un’ulteriore iniziativa: 120 milioni di euro sono stanziati insieme alle associazioni del terzo settore, che pure ringrazio, per fare banco alimentare, per aiutare ulteriormente le famiglie che sono ancora più in difficoltà”.