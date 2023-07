Fondazione Aidr: solidarietà al Prof. Bassetti contro attacco medici

Il presidente Nicastri, “anche attraverso i social l’infettivologo ha dato informazioni ai cittadini”

“L’attacco al professore Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della clinica malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, da parte di 123 medici dell’Ordine di Genova va respinto al mittente da tutti gli italiani – ha dichiarato il presidente della Fondazione Aidr, Mauro Nicastri”. Basta ricordare ai 123 medici l’instancabile lavoro svolto durante la pandemia dall’infettivologo Bassetti e dalle altissime percentuali raggiunte nel corso della campagna vaccinale, grazie alla quale è stata superata la pandemia. “Il prof. Bassetti – ha concluso Nicastri, ha altresì contribuito alla promozione degli strumenti digitali per dare rapide informazioni ai cittadini nella fase pandemica e far comprendere ancor di più l’importanza della ricerca che ha fatto sviluppare farmaci e vaccini in tempi strettissimi”.