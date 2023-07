(Adnkronos) – Un incendio è divampato all’interno di uno stabilimento a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Lo stabilimento interessato è quello dell’azienda conserviera ‘La Torrente’. Sul posto, in via Paludicella, sono intervenuti i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio, e i Carabinieri.