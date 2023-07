Al via le prenotazioni online del nuovo Toyota C-HR

ROMA (ITALPRESS) – Il Nuovo Toyota C-HR è adesso prenotabile sul sito Toyota.it. La nuova generazione porta ad un livello superiore le qualità che ne hanno decretato in prima istanza il successo commerciale: design all'avanguardia, tecnologie avanzate e una gamma di powertrain Hybrid e Plug-in Hybrid capaci di percorrere ancora più distanza in modalità EV a zero emissioni. Il design è fedele alla linea stilistica della concept car "Toyota C-HR Prologue" svelata alla fine del 2022. Il design esterno dona alla vettura l'aspetto di "una concept car stradale". Nuovo C-HR sarà disponibile con una gamma di quattro propulsori elettrificati, scelta che sottolinea il percorso multi-tecnologico di Toyota verso la carbon neutrality. La gamma motori comprende versioni Full Hybrid-Electric (HEV) da 1,8 e 2,0 litri e un modello Plug-in Hybrid-Electric (PHEV) da 2,0 litri. La Hybrid 2,0 litri sarà inoltre disponibile con il sistema di trazione integrale intelligente (AWD-i). Infine, tutti gli allestimenti del Nuovo Toyota C-HR saranno equipaggiati con l'ultima versione del pacchetto di funzioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense. Efficacia e funzionalità del sistema sono state migliorate per fornire una protezione ancora maggiore contro un ampio ventaglio di situazioni a rischio incidente e per ridurre lo stress alla guida. Il nuovo C-HR potrà essere riservato sul sito Toyota.it in pochi semplici passi: basterà scegliere trazione, motorizzazione e allestimento e versare un deposito di 250€, ottenendo così una prelazione sull'acquisto. Al momento del preordine, gli allestimenti disponibili sono 3: Trend, Lounge e GR SPORT. Tra gli equipaggiamenti principali della versione Trend troviamo vernice a tinta unita o, a scelta, con finitura bi-tone, cerchi in lega da 18", digital cockpit da 12,3" e sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3", navigatore cloud-based e smartphone integration con Apple CarPlay e Android Auto entrambi wireless. La Lounge ha in aggiunta verniciatura con finitura bi-tone o bi-tone+, cerchi in lega da 19", luci ambiente dinamiche multicolore e tetto panoramico. Disponibile esclusivamente con powertrain 2,0 HEV e trazione AWD-i, la GR Sport presenta verniciatura bi-tone o bi-tone+, cerchi in lega da 19" o 20", luci ambiente dinamiche multicolore e dettagli interni ed esterni ispiranti al mondo Gazoo Racing. I clienti che effettueranno la prenotazione e concluderanno l'acquisto, oltre ad essere tra i primi a guidare il nuovo Toyota C-HR, riceveranno anche un esclusivo vantaggio a scelta tra il Winter Pack: Set di 4 cerchi in lega Toyota con pneumatici invernali, il Service Pack: Manutenzione ordinaria per 4 anni/60.000km e l'Home Pack: Wallbox Enel X Way da 7,4 kW comprensiva di installazione. La scelta della versione in fase di preordine non è vincolante – e potrà essere infatti eventualmente cambiata al momento dell'ordine della vettura una volta che la gamma sarà svelata nella sua interezza – mentre i clienti che decideranno di non procedere all'acquisto potranno ottenere il rimborso del deposito versato. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 14-Lug-23 12:52