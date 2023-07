Al via “SM Expo CT” alle “Ciminiere” di Catania

CATANIA (ITALPRESS) – Il Sindaco di Catania Enzo Trantino e l'Assessore allo Sport Sergio Parisi, insieme a Dario Pennica, Direttore della rivista Sicilia Motori organizzatore della manifestazione, hanno inaugurato questa mattina la prima edizione di SM EXPO CT, la mostra di auto e moto in corso di svolgimento nello spiazzo antistante "Le Ciminiere" (Piazzale Rocco Chinnici /Viale Africa) e che proseguirà sino a domenica notte. "Manifestazioni come queste – ha detto il Sindaco di Catania – fanno bene alla città e stimolano l'interesse verso un settore vitale dell'economia. La mobilità è un aspetto importante del nostro quotidiano e poter vedere da vicino le ultime proposte del mercato è un'opportunità in più. Ringrazio gli organizzatori per avere scelto la nostra città e mi auguro che questa sia la prima edizione, il numero zero, per un percorso lungo e fortunato. Ci fa molto piacere inoltre che costruttori importanti come Fiat abbiano scelto proprio Catania come città di lancio di due novità così attese". "Ringrazio la Città di Catania, intesa anche come amministrazione e operatori, oltre che i catanesi per la splendida accoglienza" – ha sottolineato il Direttore di Sicilia Motori, Dario Pennica – "ci era stato chiesto lo scorso anno da alcuni operatori di portare qui un format che aveva funzionato molto bene a Palermo – dove torneremo nel prossimo week end – e abbiamo accettato di buon grado l'invito e la sfida. Che stiamo affrontando grazie alla fiducia dei dealer e delle Case che hanno creduto nel progetto. La formula dell'esposizioni open air ad ingresso libero è quella giusta e l'area delle Ciminiere si presta molto bene. Sono certo che inizia oggi un percorso che potrà portarci a grandi risultati. E' interessante quest'asse Catania- Palermo. Il 'derby' lo giocheremo con il numero di visitatori ma vincerà comunque l'iniziativa". Fra le vetture esposte le inedite "Topolino" e "600e" di Fiat alle quali il Sindaco ha tolto i veli e sono state svelate per la prima prima volta, in anteprima nazionale, al pubblico catanese. Insieme a questi due nuovi modelli il gruppo Stellantis (con il suo concessionario Nuova Sport Car) è presente con la prima Abarth 100% elettrica, la 500e, il Suv compatto Tonale di Alfa Romeo e due modelli della gamma Jeep: la piccola Avenger e la grande Grand Cherokee 4Xe. Oltre al suv Grecale mild hybrid in allestimento Trofeo di Maserati con la concessionaria Cronos. Fra le "straniere" vi sono la Dacia Sandero, campione di vendite nel nostro Paese (secondo modello più acquistato nel primo semestre ed al top nello scorso mese di giugno, peraltro con numeri doppi proprio in Sicilia rispetto all'intero mercato nazionale) esposta dalla Concessionaria Autovia Puglisi, e la Ford che con Virauto espone la prima elettrica dell'Ovale Blu – la Mustang Mach-e – e l'eclettica Puma in allestimento ST-Line e nella motorizzazione benzina-mild hybrid. Punta sull'avveniristica Ariya, suv coupè 100 elettrico, Nissan-Comer Sud. Infine Peugeot Motocycle espone la rinnovata gamma degli scooter a ruote alte Tweet FL e XP-400. A far da degna cornice le Ferrari da competizione del "Club Italia", presieduto da Vincenzo Gibiino, e una selezione di vetture dell'Alfa Romeo Club Catania presieduto da Orazio L'ingresso all'Expo di Sicilia Motori è libero (non necessità di biglietti e/o inviti, ndr) e proseguirà ininterrottamente da questo pomeriggio a domenica notte. Ogni sera per i visitatori djset con musica lounge dalle 19 e disco dalle 22, intervallati dall'allegria che porteranno gli artisti Carmelo Caccamo con il suo personaggio della "Signora Santina" (sabato 15) e Massimo Spata (domenica 16). Stasera, invece, dalle 21 aprirà Gino Astorina che intratterrà il pubblico con le sue gags. Oltre all'esposizione ed agli spettacoli in programma anche sfilate di Club di Marca e veicoli d'epoca. Oggi saranno di scena i soci del Club Alfa Romeo Catania (dalle 15 alle 19.00 ) che torneranno anch e anche domani e domenica mattina dalle 9.00 alle 12.30. Domani sarà la volta del club "Abarth Trinacria" e delle auto d'epoca del "CT1": le prime sfileranno a partire dalle 15.30 circa, mentre le seconde animeranno il pubblico presente a "Le Ciminiere" dalle 18.00. Domenica infine, oltre alle Alfa Romeo, sarà possibile ammirare le Maserati moderne del club ufficiale "Maseratisti Siciliani" (ore 10.30 circa). Tutte le informazioni e i modelli di auto e moto esposti sul sito ufficiale dell'esposizione https://www.siciliamotori.it/sm-expo-2023/. Live, foto e interviste sui canali social ufficiali Facebook e Instagram di Sicilia Motori. SM EXPO CT ha ottenuto il patrocinio del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Catania. Media partner sono l'agenzia di stampa Italpress ed il quotidiano La Sicilia. foto: ufficio stampa Sicilia Motori (ITALPRESS). tvi/com 14-Lug-23 14:21