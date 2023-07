Avanzers Italian Superheroes dal 20 Luglio nelle sale cinematografiche

Diretto da Cosimo Bosco, il lungometraggio, parodia degli Avenger è interpretato da Maurizio Mattioli, Ciro Villano, Francesca Ceci, Giancarlo Del Diavolo, Davide Marotta, con la partecipazione straordinaria di Pier Maria Cecchini nel ruolo di Notaio Terco

La Terra è nuovamente sotto attacco! Salvatore Scarico e Manuela Montella presentano Avanzers Italian Superheroes, nelle sale cinematografiche a partire dal 20 Luglio 2023. Diretto da Cosimo Bosco, Avanzers Italian Superheroes vede nel cast Maurizio Mattioli, Ciro Villano, Francesca Ceci, Giancarlo Del Diavolo, Davide Marotta, Walter Lippa, Marco Esposito, Maurizio Siano, Jessica Botti, Anna d’Auria, Francesco Gori, Simone Lucia, Raffaele De Vita, Gerry Sica, Raffaele Carotenuto, Flavio Sly, Giuseppe Guastaferro, Pamela Formisano, Luigi della Porta e Gennaro Mercato, con la partecipazione straordinaria di Pier Maria Cecchini nel ruolo di Notaio Terco.

Sinossi

Gaetanos il distruttore di mondi e il suo esercito sono disposti a tutto pur di ottenere la pietra del potere e diventare i dominatori incontrastati dell’universo. La situazione è critica e tutto sembra perduto, le superpotenze mondiali non sanno come reagire e chiedono aiuto all’unico popolo che è in grado di ribaltare questa situazione: gli italiani! Sbandati, criminali, streghe e uomini blatta raccolgono la chiamata alle armi e scendono in campo per fare quello che da sempre ci riesce meglio: risolvere problemi con stile. Avanzers: che il match abbia inizio!

Prodotto da Manuela Montella per Tyche Productions srl, Avanzers Italian Superheroes è scritto da Salvatore Scarico, che ne è anche produttore esecutivo, ed è distribuito da Green Film srl.