Citroen inaugura a Cervia l’inedita Maison estiva “à la Plage”

RAVENNA (ITALPRESS) – Citroën abbraccia l'estate con un evento dedicato alle sue ultime novità: una panoramica su attività e prodotti del marchio francese, che si sviluppa attraverso una modalità inedita. Il brand, infatti, rende itineranti le iconiche Maison Citroën, già presenti a Milano, Bologna e Catania, portando per la prima volta il caratteristico allestimento dedicato su una spiaggia. A inaugurare il nuovo formato è lo stabilimento balneare Fantini Club, a Cervia (RA), che ospita la "Maison Citroën à la Plage" per tutta l'estate. Un'occasione, per interessati e appassionati, di scoprire da vicino la Nuova Citroën ë-C4 X Elettrica e la nuovissima e già "sold out" Citroën My Ami Buggy presenti per esposizione e test drive. "Con La Maison Citroën à la Plage, il brand compie un nuovo passo nel rinnovamento dell'esperienza verso i suoi Clienti. Si tratta di un luogo nuovo, conviviale, dinamico ed accogliente, in linea con i valori di audacia e di comfort dove poter scoprire le ultime novità Citroën ed effettuare in tutta semplicità e comodità un test drive del modello desiderato" – dichiara Alessandro Musumeci, Direttore Marketing di Citroën Italia. La Maison Citroën à la Plage prevede la personalizzazione, attraverso la presenza del marchio su elementi quali: sdraio, ombrelloni, cuscini di varie dimensioni, totem, vele con sfondo sabbia dedicato, tavole da surf, cartelli da banco e di benvenuto, teli mare, t-shirt indossate dagli animatori e tanto altro. Per i presenti interessati sono previsti anche tornei sportivi di varie discipline, organizzati e svolti all'interno dello stabilimento "La Maison Citroën à la plage" consente di continuare ed estendere il progetto di brand activism RispettAMI che dal novembre dello scorso anno sta sensibilizzando gli studenti delle scuole secondarie e le loro famiglie. Crediamo infatti, che Il bullismo non si fermi al solo ambiente scolastico ma sia una tematica che ha varie sfaccettature e il body shaming è una di queste. Quindi durante l'estate, ci spostiamo dalla scuola alla spiaggia in un luogo in cui il corpo è spesso vittima di giudizio. All'interno de "La Maison Citroën à la plage" presso il Fantini Club di Cervia ci attiveremo per intrattenere e educare le persone su temi legati a bullismo e bodyshaming, anche sotto l'ombrellone. Abbiamo creato una "RispettAMI beach", in cui le persone potranno scoprire AMI Buggy all'interno di un percorso edu-entertainment in cui la segnaletica stradale classica, si trasformerà in una dichiarazione contro il bodyshaming. Le persone potranno prendere parte ad un torneo di beach volley e a diverse attività con del personale specializzato che avranno l'obiettivo di sensibilizzare grazie anche all'utilizzo di trasferelli con messaggi body positive. Inoltre, sarà possibile trovare anche un totem che illustra il decalogo con le 10 regole per affrontare il bullismo. La nuova soluzione estiva de La Maison Citroën comprende la presenza per tutta l'estate di due modelli iconici del marchio, ciascuno con un corner dedicato: Nuova Citroën ë-C4 X elettrica e Citroën My Ami Buggy. È così possibile per gli appassionati avvicinarsi ancor più a queste vetture e scoprirne ogni dettaglio, sperimentandone anche la guida attraverso i test drive disponibili. Citroën My Ami Buggy è la massima espressione di stile estroverso e grintoso, il modello pensato del marchio per godere di momenti di svago indimenticabili. Si distingue per l'assenza di porte, il tetto rimovibile e il colore kaki. Ha un carattere avventuroso con i suoi passaruota, i paraurti anteriore e posteriore e i cerchi dorati. Il giallo brillante delle decorazioni e degli accessori, abbinato a un nuovo parasole, gli conferisce un aspetto fresco e dinamico. Nuova Citroën ë-C4 X elettrica rappresenta invece un'offerta distintiva nel suo segmento, che contribuisce ad accelerare la transizione energetica del Brand. Con un'autonomia fino a 420 km nel ciclo WLTP e un motore elettrico da 1150 kW e 156 CV, con varie possibilità di ricarica, il modello propone un'alternativa ai tradizionali modelli di berlina e SUV di medie dimensioni e, con un concept unico, combina l'eleganza tipica di una fastback con l'aspetto moderno di un SUV e la raffinatezza senza tempo di una spaziosa 4 porte, distinguendosi per il massimo comfort a bordo. Contestualmente, l'evento 100% elettrico offre la possibilità di assistere alla dimostrazione delle potenzialità offerte da "Ami for All", una nuova soluzione di mobilità per persone con disabilità motorie. Presentato a giugno presso il Salone Autonomic di Parigi, il prototipo è progettato per essere guidato da persone a mobilità ridotta che non hanno più l'uso di almeno un arto inferiore, in particolare da persone in sedia a rotelle. Il prototipo comprende sviluppi tecnici come un maggiore angolo di apertura delle porte, attrezzature per il trasferimento della sedia a rotelle sul sedile (pedana e cinghie), comandi meccanici e manuali per accelerare e frenare, una sfera sul volante per facilitare la guida e una soluzione intelligente per trasportare la sedia a rotelle all'interno o all'esterno dell'abitacolo. Con questo concetto accessibile e pratico, Citroën vuole fornire una risposta adeguata a una soluzione attualmente carente: l'ambizione è quella di restituire l'autonomia e la libertà a chi l'ha persa, grazie a una soluzione di mobilità elettrica compatta che non richiede la patente di guida. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). mgg/tvi/com 14-Lug-23 12:47