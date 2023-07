Jeep Avenger in servizio con i Vigili del Fuoco

TORINO (ITALPRESS) – Il dipartimento Fleet & Tender di Stellantis si è aggiudicato un'importante gara indetta da Consip. Uno dei lotti in gara riguarda la fornitura di 1.000 Jeep Avenger BEV al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che formeranno la nuova flotta di veicoli d'istituto destinati anche al supporto degli interventi operativi sull'intero territorio italiano. L'importante lotto di Jeep Avenger 100% elettriche, perfezionato a giugno, si somma a quello di marzo che comprendeva 2.160 veicoli BEV di Stellantis sempre destinati ai Vigili del Fuoco, e che si compone di 24 E-Ducato e 720 unità di PEUGEOT e-2008 e 1.440 E-Doblò BEV e E-Doblò BEV, ordinati sulla piattaforma Consip. Equipaggiata con un motore elettrico da 400 Volt di seconda generazione altamente efficiente, che eroga 115 kW, corrispondenti a 156 CV, e una coppia massima di 260 Nm, la nuova Avenger è il primo veicolo a zero emissioni in assoluto e il nuovo punto di ingresso alla gamma Jeep. L'autonomia elettrica raggiunge i 400 km nel ciclo WLTP e può arrivare fino a 550 km in città per andare davvero ovunque. Divertente ed entusiasmante, il nuovo modello è anche il primo SUV Jeep disegnato in Europa, a Torino, e offre caratteristiche che si adattano perfettamente alle esigenze dei clienti europei, come dimostrano le dimensioni compatte, può ospitare comodamente 5 persone in 4,08 metri; la grande versatilità degli interni, con tanto spazio per gli oggetti di tutti i giorni; e l'adozione di una serie completa di ADAS e dei sistemi più avanzati per un'esperienza a bordo completamente digitale e connessa. Contraddistinte dalla classica livrea rossa con scritte bianche istituzionali, le Jeep Avenger BEV possono raggiungere i luoghi più impervi con rapidità e sicurezza, grazie soprattutto alle rinomate capability che ogni SUV Jeep possiede. La nuova Avenger è il primo veicolo Jeep a trazione anteriore dotato di Selec-Terrain® e Hill Descent Control di serie che, unitamente agli eccezionali angoli di attacco e di uscita e all'altezza da terra del veicolo, la rendono un modello di riferimento del segmento. Il sistema Selec-Terrain offre sei modalità: "Normal" per la guida di tutti i giorni; "Eco" per migliorare l'autonomia; "Sport" per un maggiore divertimento alla guida; "Snow" per la massima trazione su strade o sentieri ghiacciati; "Mud" per ottimizzare le prestazioni sul fango e migliorare l'aderenza; e "Sand" per limitare il rischio di restare bloccati su terreni sabbiosi. L'architettura del veicolo raggiunge i massimi livelli di compattezza possibili senza compromettere nessuna delle caratteristiche distintive del marchio Jeep. La nuova Avenger è 16 cm più corta rispetto alla Renegade e vanta sbalzi anteriori e posteriori corti che ne esaltano le proporzioni. Inoltre, la sua presenza su strada è esaltata da ruote più grandi di quelle che ci si aspetterebbe da un veicolo di queste dimensioni. Grazie alla combinazione di sbalzi corti e ruote grandi, Avenger offre la migliore altezza da terra della categoria (200 mm), oltre a eccezionali angoli di attacco (20°), di rampa (20°) e di uscita (32°), che sono fondamentali per la guida off-road ma utili anche in città, per esempio quando si sale su una rampa di parcheggio ripida. Con questa importante fornitura si conferma il sodalizio che unisce Stellantis con il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, un connubio che pone in risalto l'eccellenza dei prodotti italiani non solo al servizio della sicurezza e dell'ordine pubblico ma anche negli ambiti propri dei Vigili del Fuoco: dal soccorso pubblico alla tutela ambientale, dalle attività di protezione civile alla salvaguardia dei beni del nostro Paese. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 14-Lug-23 12:40