Polytag: Novità mondiale: soldi in cambio di bottiglie di latte riciclate

(Adnkronos) – ROME, 14 luglio 2023 /PRNewswire/ — Nell’ambito di un’iniziativa di riciclaggio prima al mondo, i consumatori britannici riceveranno 20 pence [circa €0,23] per ogni bottiglia di latte riciclata.

Polytag, pioniere britannico di tecnologie di riciclaggio, e Bower, l’app svedese per il riciclaggio degli imballaggi, hanno unito le loro forze con Ocado Retail, il più grande supermercato online al mondo, per offrire ai consumatori una ricompensa in denaro per il riciclo delle bottiglie di latte.

A partire dal 14 luglio, i clienti di Ocado Retail potranno scansionare un codice QR sulle bottiglie di latte in plastica di 1 e 2 litri a marchio Ocado ed essere ricompensati per aver buttato l’imballaggio in un bidone di riciclaggio.

I codici QR sempre unici di Polytag compariranno su un totale di oltre 8 milioni di etichette delle bottiglie di latte Ocado. I primi 20.000 codici scansionati risulteranno nel pagamento di 20 pence [circa €0,23] nel digital wallet dei clienti attraverso l’app Bower, che potranno poi essere prelevati nel loro conto bancario. Per tutti i codici a barre scansionati dopo il raggiungimento di tale cifra saranno disponibili altri benefici, quali contanti, buoni e donazioni di beneficenza, sempre tramite l’app Bower.

I consumatori possono reclamare la ricompensa scaricando l’app Bower, creando un account e aggiungendo i loro bidoni di raccolta differenziata abituali unitamente agli estremi del conto bancario. Dopo aver usato l’app per scansionare il codice QR sulla bottiglia di latte e aver smaltito l’imballaggio nel bidone registrato, potranno prelevare i soldi nel loro conto bancario.

Concepita per replicare il deposito che i consumatori potranno riscattare quando verrà introdotto un sistema di deposito cauzionale (Deposit Return Scheme – DRS) nel 2025, che interesserà l’Inghilterra, la Scozia, il Galles e l’Irlanda del Nord, questa iniziativa dimostrerà la fattibilità e la praticità di un DRS digitale (DDRS) nel Regno Unito.

Il DDRS sfrutta sistemi di riciclaggio domestico esistenti per offrire la massima convenienza e consentire ai consumatori di ricevere un incentivo in denaro per il riciclaggio effettuato sul loro smartphone piuttosto che con il reso fisico delle bottiglie nelle macchine resa-vuoti.

Alice Rackley, CEO di Polytag, ha commentato: “La nostra tecnologia con codici QR sempre unici ha il potenziale di trasformare il riciclaggio in Europa, consentendo a marchi e legislatori di offrire allettanti ricompense in denaro facilmente ottenibili e dimostrando l’applicabilità di un DDRS, che si sta guadagnando un crescente sostegno in tutta Europa.”

Suwar Mert, CEO e Fondatore di Bower, ha aggiunto: “Per la prima volta, abbiamo una soluzione e la possibilità di collaudare un sistema di deposito cauzionale digitale. La collaborazione trasformerà la raccolta differenziata premiando l’attitudine al riciclo nel Regno Unito, ma ha anche il potenziale di ulteriore espansione a livello internazionale.”

