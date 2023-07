Wanda Nara ricoverata, media argentini: paura per grave malattia

(Adnkronos) – Wanda Nara ricoverata in ospedale, paura in Argentina per la salute della showgirl, conduttrice televisiva e moglie del centravanti Mauro Icardi. Il quotidiano La Nacion prova a delineare il quadro in un contesto poco chiaro. Wanda Nara, 36 anni, è stata ricoverata nella clinica Los Arcos a Buenos Aires dopo un malore accusato nella giornata di mercoledì. I risultati di alcuni esami avrebbero indotto i medici a trattenere la paziente per ulteriori accertamenti per arrivare ad una diagnosi. Nara è tornata a casa ma, a quanto pare, ha dovuto annullare il viaggio per Milano programmato da tempo.

L’emittente Radio Mitre, sulla base di informazioni attribuite all’entourage di Wanda Nara, fa riferimento ad un quadro clinico caratterizzato da dolori addominali e livelli molto alti dei globuli bianchi, con l’ipotesi di una patologia ematologica.