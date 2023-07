Forza Italia, due le lettere della famiglia Berlusconi a Tajani

(Adnkronos) – ”Non è facile iniziare questa giornata ma voglio dirvi che ieri sera ho ricevuto una lettera molto affettuosa e cordiale, piena di incoraggiamento anche nei miei confronti, da parte della famiglia Berlusconi…”. Antonio Tajani ha esordito al Consiglio nazionale di Forza Italia annunciando una lettera-saluto della famiglia del Cav che di fatto è suonata a tutti come una sorta di benedizione della sua elezione (che avverrà poco meno di un’ora dopo) a segretario nazionale pro tempore del partito fino al Congresso nazionale. Ma questo non è stato l’unico messaggio dei figli dell’ex premier al reggente. Al termine del Consiglio nazionale Tajani racconta infatti di aver ricevuto un’altra lettera, ”riservata e personale” oltre al saluto letto in platea.

“Carissimi, grazie per l’appoggio e la vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà. E grazie per tutto ciò che da oggi farete per continuare a far vivere gli ideali di libertà , di progresso e di democrazie che hanno sempre contraddistinto il suo pensiero e le sue azioni. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro”, il contenuto della missiva letta da Tajani dal palco e indirizzata ai presenti della platea azzurra.