James Cameron: “Non farò nessun film su tragedia Titan”

(Adnkronos) – James Cameron ha smentito con toni durissimi le voci secondo le quali starebbe valutando l’idea di girare un film sulla fatale implosione del sommergibile Titan che ha ucciso le cinque persone a bordo durante un’immersione per vedere il relitto del Titanic.

L’autore del film ‘Titanic’ del 1997 ha scritto su Twitter: “Di solito non rispondo alle voci offensive dei media, ma ora devo farlo. NON sono in trattative per un film su OceanGate, né lo sarò mai”. Cameron, che ha visitato il relitto del famoso transatlantico 33 volte, in precedenza aveva detto ad Abc News di essere rimasto “colpito dalla somiglianza” tra la tragedia del sommergibile Titan e l’affondamento del Titanic nel 1912.

Il relitto del sommergibile imploso è stato recuperato dal fondo dell’oceano vicino al Titanic, mentre grandi pezzi di detriti sono stati trasportati a riva a St John’s, in Canada.