Al via gli ordini del nuovo Toyota bZ4X 100% elettrico

ROMA (ITALPRESS) – Al via gli ordini del nuovo bZ4X, il primo veicolo elettrico a batteria nativo di Toyota, costruito su una piattaforma dedicata, la eTNGA. Un modello che apre la strada al sub-brand bZ "Beyond Zero" di modelli a zero emissioni e porta per la prima volta sul mercato degli elettrici capacità fuoristradistiche da vero SUV. La sua introduzione accelera il percorso multi-tecnologico del marchio giapponese verso l'obiettivo della carbon neutrality. Non si tratta di un adattamento di un modello esistente, ma di un'auto del tutto nuova e la prima di quella che sarà una serie di diverse vetture bZ costruite su una nuova piattaforma Toyota dedicata ai veicoli elettrici. L'eTNGA integra il gruppo batterie nel telaio, interamente sotto il pianale del veicolo. Il risultato è una struttura robusta e altamente rigida caratterizzata da un baricentro basso, fattori determinanti per le prestazioni dinamiche, sicure e gratificanti di bZ4X. La qualità e le prestazioni si basano sull'esperienza da leader mondiale di Toyota nella tecnologia dei veicoli elettrificati, un'eredità che si estende per più di un quarto di secolo. Al momento del lancio è disponibile nell'allestimento First Edition con trazione integrale intelligente AWD-i, che prevede cerchi in lega da 20", fari full LED, sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 12,3" e sistema audio Premium JBL, sedili in pelle riscaldabili e ventilati a regolazione elettrica, Remote Parking, nonché il pacchetto Toyota T-Mate con il Toyota Safety Sense di ultima generazione. È inoltre coperto da garanzia di 10 anni / 1 milione di km sulla batteria a patto di effettuare la manutenzione ordinaria e relativo Battery Health Check presso la rete ufficiale Toyota. Nuovo Toyota bZ4X, in versione First Edition con trazione AWD-i, ha un prezzo di listino pari a 59.900 euro, che scendono a 56.900 euro in caso di permuta o rottamazione. Nella fase di lancio, gli acquirenti potranno contare sugli stessi vantaggi proposti in fase di pre-booking, ovvero scegliere uno tra i seguenti omaggi esclusivi: Wallbox Enel X Way da 7,4 kW comprensivo di installazione. Voucher Enel X Way per ricariche presso colonnine pubbliche pari a 2770 kWh per oltre 10.000km di guida. Mobility pack da utilizzare con il servizio Kinto Share per noleggiare un'altra vettura Toyota fino a un mese. Prime consegne e open weekend di lancio previsti per il mese di settembre. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 17-Lug-23 14:02