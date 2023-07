(Adnkronos) – Una donna è finita in ospedale, dopo essere stata ferita nell’aggressione da parte di alcune mucche sull’Alpe di Siusi. E’ accaduto ieri pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari. Secondo la stampa locale è rimasto ferito, ma in modo più lieve, anche un altro turista accorso in aiuto della donna.