Continental rende smart la famiglia di pneumatici Conti Urban

HANNOVER (GERMANIA) (ITALPRESS) – Continental rende smart l'intera famiglia di pneumatici Conti Urban – prodotto d'eccellenza nella gestione delle esigenze del traffico urbano – equipaggiandola con sensori di ultima generazione. Gli pneumatici intelligenti Conti Urban HA3, Conti UrbanScandinavia HA3+ e Conti UrbanScandinavia HD3 saranno disponibili a partire dal mese di agosto. Il Gruppo diventa, così, la prima azienda a offrire un'intera gamma di pneumatici dotata di sensori, consentendole di proseguire il processo di digitalizzazione delle flotte. Gli pneumatici intelligenti aiutano, inoltre, i comuni e le aziende di autobus a garantire un efficiente funzionamento dei veicoli, abbassandone i costi e favorendo così il processo di transizione energetica della mobilità. Una percentuale molto elevata di veicoli, in particolare appartenenti al segmento trasporto persone, è già elettrificata e questi numeri sono in continua crescita. La sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui cambiamenti climatici e le misure politiche serviranno solo a rafforzare il passaggio a forme più sostenibili di trasporto pubblico nei centri città e ad abbandonare la tecnologia ICE. "La domanda di pneumatici Conti Urban dotati di tecnologia a sensori è in costante crescita", afferma Kalyan Yalamanchili, Head of Digital Solutions di Continental Tires EMEA. L'industria degli autobus sta affrontando sfide importanti. Il numero di passeggeri è destinato ad aumentare grazie alle diverse misure politiche adottate per favorire il trasporto pubblico; allo stesso tempo, però, è prevista una forte diminuzione del numero di autisti e le aziende subiscono forti pressioni per passare a sistemi di guida alternativi e per digitalizzare le proprie flotte. "Aiutiamo i nostri clienti ad affrontare con successo questa molteplicità di esigenze con soluzioni digitali come lo pneumatico intelligente Conti Urban", afferma Yalamanchili. "Grazie alla nostra App ContiConnect On-Site e alla nostra famiglia di pneumatici Conti Urban, i clienti sono in grado di monitorare i dati relativi agli pneumatici in modo molto semplice e comodo, direttamente dallo smartphone, tramite Bluetooth". Le diverse soluzioni digitali ContiConnect sono un grande vantaggio per una gestione efficiente della flotta. "Ci assicuriamo che i nostri pneumatici garantiscano un funzionamento ad alta efficienza energetica e che abbiano una durata prolungata, oltre a consentire una manutenzione predittiva", spiega Yalamanchili. Pneumatici intelligenti come il Conti Urban rendono la manutenzione semplice, pratica ed efficace. "Includendo il nuovo Conti Urban nel pacchetto di soluzioni per la gestione digitale degli pneumatici ContiConnect 2.0, aiutiamo i comuni e gli operatori del trasporto pubblico locale ad offrire un servizio affidabile, efficiente e sostenibile". Queste sono le caratteristiche che permettono alle aziende di autobus di conquistare la fiducia degli utenti e assicurarsi la loro fedeltà. L'affidabilità operativa, la maggiore durata degli pneumatici e il buon utilizzo della capacità dei veicoli sono di grande aiuto per ridurre le emissioni di carbonio e aumentare il livello di sostenibilità della flotta. Allo stesso tempo, la gestione digitale degli pneumatici consente di ridurre al minimo i costi, in linea con l'approccio olistico di consulenza di Continental che prevede il Lowest Overall Driving Costs (LODC). "I sensori permettono inoltre di usufruire di vantaggi come il monitoraggio da remoto della flotta e la predittiva pianificazione dell'assistenza", aggiunge Yalamanchili. Le flotte clienti di Continental utilizzano già da molti anni il Conti Urban e trarranno grandi benefici dalla tecnologia di sensori incorporati. Yalamanchili illustra le statistiche: "L'esperienza dei clienti ha dimostrato che la tecnologia ContiConnect può ridurre le forature di circa il 30%, ottenere un risparmio di carburante del 2% e aumentare il chilometraggio percorribile più o meno del 10%". I sensori presenti sugli pneumatici trasmettono tramite Bluetooth e in tempo reale dati relativi alla temperatura, alla pressione e alla profondità stimata del battistrada. I gestori delle flotte possono quindi accedere a questi dati utilizzando una stazione fissa Yard Reader o unità telematiche. Qualora fossero rilevati dati anomali, è possibile intervenire immediatamente. Gli pneumatici intelligenti Conti Urban contribuiscono, dunque, a ridurre i guasti e i tempi di inattività dei veicoli, le emissioni di carbonio e i costi. In questo modo si creano le condizioni ottimali per soddisfare le esigenze di trasporto degli utenti, che viaggiano a bordo di autobus utilizzati in maniera ottimale e nel rispetto dell'ambiente. Questo ci consente di continuare a operare con successo in questo settore anche in futuro. foto: ufficio stampa Continental (ITALPRESS). tvi/com 17-Lug-23 15:46