Ford Pro, per Transit nuove funzioni digitali e tecnologie

ROMA (ITALPRESS) – Ford Pro ha annunciato una serie di significative novità in arrivo in Europa nel 2024 per Transit ed E-Transit, il furgone più venduto al mondo – per migliorare le prestazioni del veicolo e aumentare la produttività, allo scopo di aiutare le aziende a ottimizzare le loro operazioni. I modelli Ford Transit e E-Transit compiono un importante passo in avanti per quanto riguarda le funzioni di connettività standard e la capacità di aggiornamento wireless Ford Power Up. Il nuovo software semplifica gli allestimenti aftermarket e automatizza le attività abituali degli autisti che si occupano di delivery, che spesso effettuano anche 150 consegne al giorno. I miglioramenti al telaio e l'opzione del cambio automatico a otto velocità aumentano il carico utile e migliorano le prestazioni, la maneggevolezza e l'efficienza del veicolo. "Come leader delle vendite di veicoli commerciali in Europa per ben otto anni consecutivi, non smettiamo mai di cercare nuove opportunità per aiutare i nostri clienti ad aumentare la produttività delle loro aziende", ha dichiarato Hans Schep, general manager Ford Pro Europa. "Lavoriamo al loro fianco per comprendere meglio le sfide da affrontare di volta in volta e trovare insieme le nuove soluzioni più adatte al loro business. Queste innovazioni riguardano un miglioramento delle caratteristiche digitali del Transit, sia sul fronte dell'hardware, sia su quello dell'ecosistema Ford Pro, per offrire loro nuovi livelli di produttività". foto: ufficio stampa Ford Italia (ITALPRESS). tvi/com 18-Lug-23 17:09