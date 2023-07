Il 21 luglio torna Sm Expo a Palermo, il “Village” di Sicilia Motori

PALERMO (ITALPRESS) – Si aprirà venerdì prossimo, con la cerimonia di inaugurazione, fissata per le ore 10, SM EXPO PA in programma sino alla notte di domenica 23 luglio a Mondello-Valdesi sullo spazio antistante lo stabilimento "Liberty", in viale Regina Elena, a Palermo, già sede della prima edizione andata in scena lo scorso anno. I visitatori (ingresso libero) potranno ammirare da vicino alcune delle ultime novità di auto e moto. Fra queste in anteprima assoluta nazionale la nuova generazione della Hyundai Kona (esposta dalla concessionaria Mondo Auto) e le inedite Fiat Topolino e 600e che hanno debuttato in pubblico lo scorso week-end nell'edizione di Catania dell'Expo di Sicilia Motori. La concessionaria Nuova Sicilauto metterà in passerella anche le recenti novità di Jeep, la piccola Avenger e la Grand Cherokee 4xe oltre alla prima Abarth elettrica, la 500e e l'Alfa Romeo Tonale. La concessionaria Astercar esporrà e farà provare all'interno di un percorso pre-stabilito il quadriciclo elettrico Microlino, distribuito dal gruppo Koelliker, mentre Maserati in collaborazione con la concessionaria Cronos alla Grecale GT mild-hybrid aggiungerà la Gran Turismo. Raddoppia la presenza, rispetto a Catania, anche Nissan-Comer Sud che alla Ariya 100% elettrica affiancherà la Qashqai e-Power. Peugeot Motocycle mostrerà gli scooter sui XP400 e Tweet FL. Il "village" di Sicilia Motori, allestito come lo scorso anno nello spazio antistante lo stabilimento "Liberty", verrà animato anche dalla postazione mobile di RGS – che trasmetterà musica e notizie dalle 9 alle 19 – e dai raduni dei Club di Marca. Fra questi Abarth, Alfa Romeo e Maserati, oltre ad una nutrita presenza di 500 del "Fiat Club Italia", di spider del gruppo Sicilia Tour e di veicoli d'epoca del Circolo Vincenzo Florio. I visitatori avranno libero accesso a tutte le ore del giorno e della notte. Tutte le informazioni e i modelli di auto e moto esposti sul sito ufficiale dell'esposizione https://www.siciliamotori.it/sm-expo-2023/. Live, foto e interviste sui canali social ufficiali Facebook e Instagram di Sicilia Motori. SM EXPO PA ha ottenuto il patrocinio del Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Palermo. Media partner l'agenzia di stampa Italpress ed il quotidiano "Il Giornale di Sicilia" insieme all'emittente televisiva TGS e radiofonica RGS. immagine ufficio stampa Sicilia Motori (ITALPRESS). vbo/com 18-Lug-23 18:59