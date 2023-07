IL COA DI HONG KONG MANTIENE IL TITOLO DI ‘THE BEST BAR IN ASIA’ PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO

(Adnkronos) – HONG KONG, 18 luglio 2023 /PRNewswire/ —

La lista degli Asia’s 50 Best Bars 2023, sponsorizzata da Perrier, è stata annunciata in occasione di una cerimonia di premiazione dal vivo tenutasi a Hong Kong. L’attesissimo conto alla rovescia ha visto bar provenienti da 17 destinazioni asiatiche e si è concluso col Coa di Hong Kong proclamato come The Best Bar in Asia. La cerimonia di premiazione rimane visibile sul canale Facebook di The World’s 50 Best Bars e sul canale Youtube 50 Best Bars TV.

Coa di Hong Kong ha realizzato la straordinaria impresa di rimanere No.1 come The Best Bar in Asia per tre anni consecutivi. Fondato nel 2017 dal barista e proprietario Jay Khan, il bar prende il nome dallo strumento di raccolta dell’agave e vanta una vasta collezione di oltre 200 bottiglie di tequila, mezcal e altri alcolici messicani realizzati artigianalmente, come raicilla, bacanora, sotol e charanda. Coa ha esordito nell’elenco nel 2019, aggiudicandosi il premio Highest New Entry al No.12, e da allora è diventato sempre più popolare.

Al No.2 c’è Jigger & Pony di Singapore, che è anche The Best Bar in Singaporeper il terzo anno consecutivo, oltre a essere vincitore del premio Rémy Martin Legend of the List. BKK Social Club è The Best Bar in Thailand nella posizione No.3.

Mark Sansom, Content Director per Asia’s 50 Best Bars, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di festeggiare per la prima volta la vivace comunità dei bar asiatici a Hong Kong. Congratulazioni a Jay Khan e al team di Coa per aver mantenuto la posizione in cima alla classifica: questo è il primo bar in Asia a tenersi stretto il posto No.1 per tre anni consecutivi.»

