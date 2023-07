Alfa Romeo 4C Designer’s Cut, la one-off di Heritage

TORINO (ITALPRESS) – A dieci anni dalla sua nascita, la supercar compatta 4C torna a far sognare gli appassionati rinsaldando quel legame viscerale che unisce la community Alfa Romeo e il brand di nobile sportività italiana dal 1910. Caratterizzata da un design audace e aerodinamico, ispirato alle icone del passato di Alfa Romeo, la 4C è una vettura sportiva a "2 posti secchi", con trazione posteriore e motore in posizione centrale, che venne prodotta fino al 2020, sia in versione coupé che spider. Per celebrare il decimo anniversario di questa coupé dall'animo sportivo, il dipartimento Heritage di Stellantis (Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth) ha ideato e sviluppato il progetto "Alfa Romeo 4C Designer's Cut" che darà vita a un esemplare unico personalizzato da Alessandro Maccolini, Alfa Romeo Design Project Manager. Si tratta, dunque, di un'interpretazione contemporanea di un "instant classic" che ancora oggi fa battere il cuore agli amanti della sportività Alfa Romeo. La speciale versione celebrativa sarà disponibile in vendita come un autentico pezzo da collezione. Foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 19-Lug-23 13:47