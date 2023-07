(Adnkronos) – Lorenzo Musetti vince un derby tiratissimo, al tie-break del terzo set con Matteo Arnaldi e si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp di Bastad 2023 in Svezia. Il carrarino numero 16 Atp e 3 del seeding si è imposto sul connazionale con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 (8-6) al settimo match point della partita, in 2 ore e 35 minuti di gioco.