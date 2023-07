Camionista VS attivisti: finisce a sollevamento pesi (VIDEO)

Gli attivisti di Ultima Generazione si sono rimessi in gioco, questa volta per strada.

Ma la protesta, organizzata nella città di Stralsund, nel nord della Germania, stava per avere un finale tragico.

Gli attivisti sono riusciti a bloccare il traffico in entrambe le direzioni ma non senza infastidire gli utenti della strada e in particolare un camionista che si è lasciato prendere la mano.

Nel filmato condiviso e diventato virale sui social network, possiamo vedere che l’uomo è stato particolarmente aggressivo nell’aggredire fisicamente gli attivisti, sollevandoli e spostandoli di peso. Ma non si è fermato a questo. Il camionista è infatti risalito sul veicolo e lo ha messo in moto, fregandosene altamente dei due ragazzi rimasti seduti in strada e li ha investiti, a bassa velocità, trascinandoseli dietro per un tratto con il muso del suo camion.

Ecco il video: