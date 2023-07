Giovanni Falcone nuovo Managing Director di Citroën in Italia

TORINO (ITALPRESS) – Giovanni Falcone è il nuovo Managing Director di Citroën in Italia nell'ambito dell'organizzazione di Stellantis Italy, di cui il Country Manager Santo Ficili è il Responsabile. Originario di Arona, Falcone, 44 anni, sposato e padre di due figli di 7 e 9 anni, laureato in Economia all'università degli studi di Milano-Bicocca, ha iniziato la sua carriera nel Gruppo PSA nel 2007. Tra i principali incarichi prima della posizione attuale, Falcone è stato nel marketing Peugeot ricoprendo diversi ruoli e con crescenti responsabilità, da product manager agli inizi a responsabile del prodotto e del pricing fino all'ultima posizione di Direttore marketing, portando un consistente miglioramento dell'immagine e della notorietà del brand in Italia e contribuendo alla conquista del podio del proprio segmento per e-208 ed e-2008. La crescita nel marketing è stata intervallata da esperienze nelle sales, prima come zone manager e poi come Direttore regionale vetture e veicoli commerciali per il mercato del centro sud Italia, dove ha avuto modo di conoscere bene e da vicino molti degli imprenditori che compongono ancora parte della rete commerciale Stellantis, e capire quali fossero le priorità del business a 360 gradi. Tra gli altri incarichi, Falcone è stato anche responsabile della qualità Sales & After Sales delle filiali Italiane di vendita dei brand Citroën /Peugeot, esperienza che gli ha permesso di venire a contatto anche con l'aftersales e con tutti i processi necessari ad ottenere una perfetta gestione del cliente dall'acquisto del veicolo all'assistenza e a garantire sempre la sua massima soddisfazione. "Sento l'orgoglio di rappresentare un brand che dal 1919, crea automobili, tecnologie e soluzioni di mobilità per rispondere alle evoluzioni della società ed anche la responsabilità di un brand che si contraddistingue per audacia e innovazione" ha dichiarato Giovanni Falcone. "Ho il compito di portare il brand Citroën tra i top player del mercato italiano in collaborazione con la rete dei concessionari italiani che ha già dato numerose prove di motivazione e professionalità. Collaborazione e fiducia che saranno fondamentali per preparare con successo il lancio di nuova Citroën ë-C3 che costituirà una svolta per la reale accessibilità alla mobilità 100% elettrica". Falcone subentra a Marco Antonini che, dopo avere guidato la crescita del brand in Italia negli ultimi cinque anni, soprattutto sul fronte dell'elettrificazione, è stato chiamato a livello europeo a svolgere, per il settore dei veicoli commerciali di Stellantis, l'Area Operations Manager per la Francia, l'Olanda e gli importatori dell'area del Nord Europa. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 19-Lug-23 11:23