Jesi, operaio muore per malore in cantiere del nuovo hub Amazon

(Adnkronos) – Scende dalla gru e ha un malore ma malgrado i tempestivi soccorso non c’è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta al cantiere dell’hub di Amazon in costruzione a Jesi, dove questa mattina un gruista di 75 anni, campano, non dipendente di Amazon, aveva terminato un lavoro e stava scendendo dal mezzo quando ha avvertito un malore. Immediati i soccorsi prima dei colleghi e poi con l’arrivo dell’ambulanza il cui personale ha potuto solo constatarne il decesso. Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.