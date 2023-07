Il Caffè Letterario di Euroma2 presenta Il Salvatori 2023

Il Caffè Letterario di Euroma2 dedicato alle novità editoriali e agli incontri con gli Autori, promosso da Euroma2 presenterà venerdì 21 Luglio 2023 l’incontro con il giornalista e critico musicale Dario Salvatori,conduttore RAI de Il Mattino di Radiouno e autore del libroIL SALVATORI 2023 – Il Dizionario della canzone (Iacobelli Editore). A moderare l’incontro la conduttrice e autrice RAI Metis Di Meo

Il libro racchiude oltreventimila schede di canzoni e per ognuna titolo, autori, anno di pubblicazione, tutti gli interpreti che l’hanno registrata. Il dizionario contiene anche un ampio commento storico-critico. Canzoni di tutti i tempi e di ogni nazionalità, che vanno a formare un dizionario di una vastità enorme. La prima opera reference ad abbracciare l’intero ciclo della musica registrata, toccando anche brani del Seicento e Settecento. Un dizionario utile come strumento di consultazione ma anche un appassionante libro di lettura. Un viaggio attraverso le canzoni che hanno cambiato la nostra vita.

A seguire, verrà presentato al pubblico il videoclip JE DANSE della cantante Oara, nome d’arte di Eleonora Albrecht, ambientato tra l’Eur e Euroma2. Un pezzo dalle sonorità elettro-pop che trasporta direttamente sulla pista da ballo, raccontando una storia d’amore ormai finita. “Je danse” parla di come un cuore spezzato abbia più forza di quanto si possa pensare e della sicurezza che si può riacquistare in sé stessi, anche quando una relazione finisce a causa della delusione; di come, anche di fronte alla fine dell’amore, si possa scegliere di andare oltre e ballare. Il brano è impreziosito da un ritornello in francese – un richiamo alla vita da cosmopolita di OARA, che vive da anni tra Roma e Parigi – e dona al pezzo un sapore internazionale che ne esalta ancora di più la contemporaneità.

“Je danse” giunge a un anno di distanza dalla pubblicazione del singolo “Sono in vacanza”, una canzone pop dance, registrata anche in versione francese, con cui OARA ha debuttato nella scena musicale, e a pochi mesi dall’uscita di “Un bacio blu”, con cui l’artista ha inaugurato il 2023.

Dario Salvatori Giornalista, critico, storico della musica. Ha pubblicato oltre quaranta libri fra saggi, biografie, reference book e pamphlet. In Rai dalla fine degli anni Sessanta, ha tenuto a battesimo centinaia di cicli radiofonici. In Tv ha lavorato molto con Renzo Arbore (L’Altra Domenica, 1976; Quelli della notte, 1985; Meno siamo meglio stiamo, 2005), oltre a numerosi programmi di cui è stato autore e conduttore, fra cui la lunga serie Famosi per 15 minuti. Attualmente conduce in radio Il Mattino di Radiouno.