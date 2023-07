Casasco: “L’età biologica può prevalere sull’età anagrafica”

(Adnkronos) – Casasco: “Oggi consideriamo l’età anagrafica su diversi fattori, ad esempio nelle pensioni non viene considerata l’età biologica rispetto ai rischi lavorativi, il parametro medico-scientifico può essere considerato insieme agli altri. Con l’introduzione di questo metodo, la medicina dello sport e la Federazione medico sportiva italiana mettono a disposizione le proprie conoscenze a favore del Sistema Sanitario Nazionale” ha detto Maurizio Casasco, presidente Federazione medico sportiva italiana, intervistato presso la sala stampa della Camera dei deputati in occasione della conferenza di presentazione del 37° Congresso della Federazione medico sportiva italiana (Fmsi), dal titolo “Età biologica, età anagrafica 2.0. Una longevità in salute”.