Charlie Chaplin, è morta a 74 anni la figlia Josephine

(Adnkronos) – Josephine Chaplin, attrice e sesta degli 11 figli della leggenda del cinema Charlie Chaplin, è morta il 13 luglio a Parigi. Aveva 74 anni. Era nata dal matrimonio di Chaplin con la sua ultima moglie, Oona O’Neill. L’annuncio della famiglia è arrivato solo oggi.

Josephine aveva recitato con Laurence Harvey in ‘Escape to the Sun’ (1972) di Menahem Golan, su un gruppo di persone che tentano di lasciare l’Unione Sovietica per sfuggire all’antisemitismo e alla repressione politica. È apparsa anche al fianco di Vittorio De Sica e Maurice Ronet in ‘L’Odore delle Belve’ (1972) di Richard Balducci. Poi con Liv Ullmann e Kiefer Sutherland in ‘Il ragazzo della baia’ (1984) di Daniel Petrie e con Klaus Kinski in ‘Erotico Profondo’, versione in lingua tedesca di Jack lo Squartatore (1976) diretta da Jesús Franco.

Nel 1988, aveva interpretato Hadley Richardson, la prima moglie di Ernest Hemingway, nella miniserie in cui Stacy Keach aveva il ruolo del protagonista.