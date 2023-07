Omaggio a Lucio Dalla: ”Sei parte della parte di me” di Alberto Sciuto

Poesie, versi e testi nel libro “Sei parte della parte di me”, del poliedrico artista Alberto Sciuto con un omaggio a Lucio Dalla e al rapporto paterno con l’autore

A 12 anni dalla scomparsa di Lucio Dalla, arriva "Sei parte della parte di me", un libro che raccoglie poesie, versi e brevi testi del poliedrico artista Alberto Sciuto.



Tra gli scatti e le riflessioni di una intera esistenza, anche una piccola finestra dedicata proprio al grande cantautore bolognese, con il quale Sciuto ha collaborato musicalmente impreziosendo il suo bagaglio di suggerimenti, confronti e scambi culturali.

La nuova creatura letteraria dell’autore racconta di un viaggio nel tempo, attraverso una serie di racconti, versi, immagini attraverso le sfumature del bianco e nero, che avvolgono storie e corpi, sottolineando poeticamente il linguaggio dell’amore in tutte le sue forme: universale, omosessuale, libero e senza etichette. Questo il focus del libro “Sei parte della parte di me”, elaborato dall’estro creativo di Alberto Sciuto con la prefazione di Alessandro Cecchi Paone, che a poche ore dall’uscita su Amazon è slittato già al secondo posto tra i best seller.

Un turbinio di emozioni, di incontri, di storie che si imprimono nella mente del lettore. Istanti di vita raccontati in poesie e versi con profonda sensibilità e delicatezza che hanno anche quel quid in più dato appunto dal rapporto paterno di Sciuto con Dalla, con il quale condivideva pezzi di vita e creazioni.

“È’ stato proprio Lucio – racconta Alberto Sciuto – che mi ha spronato a scrivere, a far vivere le pagine bianche di inchiostro e parole. Addirittura passavamo intere notti al telefono, perché desiderava che gli leggessi i testi prodotti nella giornata, facendo lui altrettanto con me; un grande scambio di vedute e opinioni. Ogni tanto mi suggeriva di cambiare qualche parola per inserire una sua perla e col tempo e accaduto anche il contrario”.