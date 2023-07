SM Expo PA, parata di auto d’epoca a Mondello

PALERMO (ITALPRESS) – E' in corso a Palermo, nello spiazzo antistante lo stabilmento "Liberty", in viale Regina Elena (Mondello-Valdesi), la seconda edizione di SM Expo PA, la mostra di auto e moto organizzata dalla rivista Sicilia Motori. Dopo le parate dei club di marca andate in scena ieri (Alfa Romeo Classic&Historic al mattino, Abarth Trinacria al pomeriggio), oltre al raduno di diverse vetture dello Spider Sicilia Tour, le attività proseguiranno quest'oggi con una parata di auto d'epoca del Circolo Vincenzo Florio e del Veteran Car Club Palermo. Le prime si potranno ammirare a partire dalle 17.00 di questo pomeriggio, mentre le seconde entreranno all'interno del "Village" di SM dalle 18.00 e resteranno in esposizione insieme alle novità di auto e moto posizionate sulle pedane fino a tarda sera. Ad accompagnare la rassegna la musica e le news della postazione mobile di RGS, presente in loco dalle 9 del mattino e fino alle 20. L'attenzione dei visitatori è rivolta alle auto e alle moto esposte negli spazi a loro riservati dai concessionari Astercar (Koelliker Microlino), Comer Sud (Nissan Ariya 100% elettrica e Qashqai e-Power), Cronos (Maserati Gran Turismo "Modena" e Grecale GT mild-hybrid), Mondo Auto (Hyundai Kona) e Nuova Sicilauto (Abarth 500e, Alfa Romeo Tonale, Fiat 600 e Topolino, Jeep Avenger e Grand Cherokee), oltre alle "due ruote" portate da Peugeot Motocycle (Tweet FL e XP-400). -foto ufficio stampa Sicilia Motori – (ITALPRESS). mgg/com 23-Lug-23 12:36