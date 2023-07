Al via le riprese del film “Finchè notte non ci separi” con Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano

Le riprese del film “Finchè notte non ci separi” diretto da Riccardo Antonaroli, che torna dietro la macchina da presa dopo il fortunato film d’esordio La Svolta (2022) riabbracciando quella commedia che gli valse il Nastro d’Argento con il cortometraggio Cani di razza (2017), si svolgeranno a Roma e dureranno fino alla prima settimana di agosto, per una durata complessiva di 6 settimane.

Pilar Fogliati, dopo l’exploit del suo primo film da protagonista e regista (Romantiche), che le è valso il Nastro d’Argento e due Globi d’Oro, e Filippo Scicchitano, attore rivelazione di Scialla! (Francesco Bruni, 2011), danno vita ad una brillante commedia dolce amara, Finché notte non ci separi.

Una prima notte di nozze che si tramuterà in un viaggio notturno capace di far riflettere – tra una risata e l’altra – sul matrimonio, i suoi compromessi e sull’eterno mistero dell’amore. Una notte ricca di incontri e di sorprese per le strade di una Roma segreta e affascinante.

Il film, prodotto da Rodeo Drive e Life Cinema, è tratto dalla commedia israeliana Honeymood di Talya Lavie, presentato al BFI London Film Festival, al Tribeca Film Festival e in concorso alla 67esima edizione del Taormina Film Fest.