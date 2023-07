Anche per gli amici a quattro zampe è necessaria una cassetta del pronto soccorso

(Adnkronos) –

Roma, 24/07/2023 – Chi adotta un animale domestico, sa che la cura da riservargli non è mai abbastanza, un po’ come se si trattasse di un neonato. Gli amici a 4 zampe hanno bisogno di tempo, attenzioni, coccole, cura per l’alimentazione e per la salute, poiché anche per loro, proprio come per un figlio, esistono delle accortezze per aiutarli a stare meglio e per evitare piccoli incidenti domestici.

Ma cani e gatti sono curiosi per natura ed è molto difficile insegnargli a stare lontani da un pericolo, dunque sta ai padroni mettere in sicurezza gli spazi in cui vivono per prevenire eventuali disagi, ma anche tenere a portata di mano un kit di primo soccorso per dare un immediato intervento nei casi in cui il danno è risultato inevitabile.

Cassetta dei medicinali per cani e gatti: cosa non può mancare



Da tenere in casa ma anche da portare in viaggio se si porta con sé il proprio animale in vacanza, la cassetta del pronto soccorso per gli animali deve contenere tutta una serie di dispositivi medici e di farmaci necessari ad aiutare il cane o il gatto a stare subito meglio – o ad evitare conseguenze più gravi in seguito a un piccolo infortunio – in attesa di arrivare al pronto soccorso animali più vicino o dal veterinario di fiducia.

Non è mai superfluo sottolineare che i farmaci per gli animali devono essere prescritti dal veterinario che segue fin dalla nascita il vostro l’inquilino a quattro zampe poiché, come per gli esseri umani, non tutti i medicinali vanno bene per tutti gli animali.

In caso di tagli, abrasioni, scottature, ingresso di corpi estranei, bisogna essere pronti a fornire assistenza agli animali da compagnia. Ecco, dunque, un elenco dettagliato dei dispositivi medici che non possono mancare in una cassetta del pronto soccorso attrezzata a misura di animali:

• disinfettante non alcolico e soluzione di perossido d’idrogeno al 3% (acqua ossigenata);

• soluzione fisiologica per la detersione delle ferite;

• cotone idrofilo, garze sterili, bende elastiche, protezioni sterili traspiranti per ferite, rotolo di cerotto di carta (più facile da rimuovere e meno doloroso) per le medicazioni;

• forbici a punte arrotondate per tagliare garze e pelo attorno alla ferita;

• olio dermofilo per la detersione delle orecchie;

• ghiaccio istantaneo;

• siringhe con ago sterili da 2,5 e da 5 cl;

• termometro rettale;

• pinzette per rimuovere corpi estranei (zecche, spighe, aculei, spine e sporcizia dalle ferite) da gola, occhi, naso, orecchie, zampe;

• guanti in lattice;

• museruola per proteggersi da eventuali morsi;

• collare elisabettiano della misura adatta all’animale;

• coperta termica per tenere al caldo l’animale ferito.

Per quanto riguarda i farmaci che possono tornare utili in diverse situazioni, i veterinari consigliano di tenere nella cassetta del pronto soccorso veterinario (in confezione integra e non scaduti):

• pomata all’idrocortisone per lenire le irritazioni cutanee;

• pomata antibiotica per curare le ferite infette;

• antistaminico in capsule per alleviare pruriti, allergie e punture d’insetti;

• antibiotico in compresse ad ampio spettro d’azione;

• pillole di antidiarroici, antiemetici, antiemorragici, antinfiammatori e cortisonici;

• fermenti lattici, probiotici e integratori, disponibili su redcare.it;

• collirio antibiotico;

• gocce auricolari.

Con un kit di pronto soccorso veterinario ben fornito, sarà facile intervenire nelle prime fasi di un incidente, anche perché questa prima assistenza può risultare fondamentale per la ripresa dell’animale. Un mancato intervento consapevole in attesa dell’arrivo del veterinario, al contrario, potrebbe compromettere la guarigione del cane o del gatto.

Nel caso di infortuni più lievi, spesso non è necessario l’intervento del veterinario, ma si può curare in autonomia l’animale, purché si abbia a disposizione tutto l’occorrente per farlo e non ci si improvvisi medici con rimedi fai da te, che potrebbero peggiorare la situazione.

