Grecia in fiamme, incendi anche a Corfù: evacuati 17 villaggi

(Adnkronos) – E’ sempre più drammatica la situazione degli incendi in Grecia. I vigili del fuoco stanno lottando per contenere 82 roghi in tutto il paese, 64 dei quali sono iniziati ieri, finora il giorno più caldo dell’estate. Oltre al vasto incendio che sta devastando l’isola di Rodi, che ha costretto alla fuga 19.000 persone, le fiamme sono divampate anche sull’isola di Corfù, dove sono stati evacuati 17 villaggi e la Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki.

A Evia, le autorità hanno detto ai residenti di quattro villaggi meridionali di evacuare nella città di Karystos, a ovest del punto in cui l’incendio stava avanzando. Il vicegovernatore della Grecia centrale Giorgos Kelaiditis, che si trovava vicino a uno dei villaggi, ha dichiarato all’agenzia statale Ana-Mpa che la situazione è difficile. “Il fuoco può essere a 2 km di distanza, ma il vento è forte, il fumo denso e l’aria è difficile da respirare”, ha detto.

Altri incendi sono scoppiati nella regione settentrionale del Peloponneso, vicino alla città di Aigio. Il traffico sulla vecchia strada statale Atene-Patrasso, che attraversa la costa, è stato interrotto. Poco prima della mezzanotte di ieri, le autorità hanno chiesto ulteriori evacuazioni da Corfù e dal Peloponneso settentrionale. Nel caso di Corfù, hanno affermato che l’incendio si stava “spostando verso sud-est su un ampio fronte” e hanno aggiunto che navi private erano pronte a raccogliere gli sfollati. Un incendio è divampato a ovest del sito archeologico di Epidauro, hanno detto i vigili del fuoco. Il Ministero dei cambiamenti climatici e della Protezione civile ha dichiarato che l’emergenza a Rodi ha innescato “la più grande evacuazione per incendi nel Paese”.