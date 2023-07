Mondiali Fukuoka 2023, pallanuoto: favoloso Setterosa elimina Usa e va in semifinale

(Adnkronos) – Il Setterosa compie l’impresa e batte gli Usa ai quarti di finale dei mondiali di nuoto di Fukuoka conquistando la semifinale della rassegna iridata. Le azzurre hanno sconfitto le statunitensi, campionesse olimpiche e con quattro mondiali nel curriculum, per 8-7 durante una prova impeccabile. “Sapevamo che era una partita da giocare in fase difensiva, prendere solo sette gol è tanta roba. Ora è lecito pensare di arrivare il più lontano possibile- dice il ct Carlo Silipo. In semifinale le azzurre affronteranno la vincente della sfida Olanda-Canada.