Pinguini Tattici Nucleari conquistano anche Roma: nuovo sold out all’Olimpico

(Adnkronos) – Dopo San Siro i Pinguini Tattici Nucleari conquistano anche lo Stadio Olimpico. In 50mila ieri per la prima delle due date romane, entrambe sold out (la seconda questa sera). Il pop gentile della band bergamasca continua così a far ballare gli stadi di questa estate 2023 mettendo d’accordo più generazioni che ieri hanno ballato e cantato sulle note dei loro grandi successi, del presente e passato: da ´Irene´ ad ´Antartide´ fino a ´Rubami la notte´.

Oltre due ore di spettacolo che hanno ripercosso 10 anni di storia di questa giovane band che dai piccoli locali bergamaschi adesso riempie gli stadi.

Undici le date complessive, da Nord a Sud fino alle isole: questa sera ancora a Roma per poi proseguire con Bari, Messina e Olbia per poi concludere a Campovolo il 9 settembre.

“Un tavolo, sei persone che cantano e suonano e 50.000 persone attorno che ballano con loro. Chi è venuto a vederci sa che ci sono tanti ‘momenti’ durante il live, ma uno dei nostri preferiti è la cosiddetta Samba de Roda. L’idea è di essere in Brasile, per le strade di Salvador di Bahia. Qualche amico decide di suonicchiare due o tre canzoni fuori da un bar per scherzo, e man mano che suonano la gente si ferma. Siamo noi, siete voi. Chi batte le mani, chi i piedi, chi armonizza, chi semplicemente fuma e si gode lo show. Questo è il potere di un tavolo, fatto di legno, come le chitarre: unisce, accomuna, sazia e talvolta può anche fermare la frenesia di una città. Ieri a Roma c’è stata la magia, e oggi si ripete. Grazie”, ha scritto la band su Facebook per ringraziare il pubblico della capitale.