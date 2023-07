Andrea Purgatori, eseguita Tac sul corpo: domani l’autopsia

(Adnkronos) – E’ stata eseguita nel tardo pomeriggio all’istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata la Tac sul corpo di Andrea Purgatori, morto a Roma mercoledì scorso. Un esame che precede l’autopsia che verrà effettuata invece domani alle 16 dopo che i pm di piazzale Clodio hanno conferito l’incarico sabato scorso.

Insieme all’esame autoptico saranno effettuati anche dei prelievi per procedere con esami anatomopatologici i cui risultati non arriveranno prima della fine del mese prossimo. Esami fondamentali per avere un quadro clinico completo e per accertare le cause della morte.

Tra i quesiti degli accertamenti disposti la verifica della presenza di metastasi, dove e a che stadio, e di eventuali tracce di un’ischemia e il suo livello di gravità. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio in seguito all’esposto della famiglia del giornalista e coordinato dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco con il pm Giorgio Orano si procede per l’ipotesi di omicidio colposo.

Nel registro degli indagati sono iscritti due medici. Nella denuncia i familiari di Purgatori hanno chiesto che venga fatta luce sulla correttezza della diagnosi refertata al giornalista e delle cure apportate. Gli accertamenti sono in corso, gli inquirenti hanno in programma di ascoltare alcune persone informate sui fatti e, se si renderà necessario, potrebbe essere chiesta un’ulteriore consulenza.