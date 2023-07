FS, Cantamessa: “TTI gestirà esclusivamente turismo su rotaia, treni in zone più belle d’Italia”

(Adnkronos) – “Oggi nasce FS Treni Turistici Italiani, società del gruppo che gestirà esclusivamente il turismo su rotaia Saranno carrozze totalmente ricostruite, con poltrone, vetri e amplissimi finestrini: questi treno toccheranno tutte le zone più belle della nostra penisola, quelle in cui oggi con l’alta velocità non si arriva. Immaginate ogni sera un treno notturno, azzurro, che seguirà una decina di collegamenti che poi si amplieranno. Il treno avrà il tono del blu e dell’azzurro, quello del cielo e del mare, come della nostra nazionale. I biglietti saranno acquistabili dal sito di Trenitalia e avranno grafica e colore diverso” Ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Treni Turistici Italiani Luigi Cantamessa a margine della cerimonia di presentazione della nuova società “TTI – Treni Turistici Italiani” del Polo Passeggeri del Gruppo FS.