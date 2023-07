Range Rover e Defender in sardegna per delle experience esclusive

ROMA (ITALPRESS) – Il legame tra i brand Ranger Rover e Defender e il territorio della Sardegna è di lunga durata, nasce nel 2016 e, anno dopo anno, si è evoluto per risultare sempre più in linea con il posizionamento dei marchi e con il profilo della clientela. Nel corso del tempo, infatti, la presenza dei brand si è evoluta, per incontrare le esigenze di un pubblico sempre più attento ed esigente: da "presidio" territoriale in cui dar vita ad eventi di coinvolgimento e visibilità per i clienti dei marchi e per raggiungerne di nuovi, a "casa" estiva dove, in questa estate 2023, Range Rover e Defender si raccontano e offrono sperienze memorabili all'insegna del modern luxury, del design e della sostenibilità. La presenza di Range Rover e Defender sarà inequivocabilmente distinta, come impone la strategia JLR delle House of Brand. Nell'iconica location di Porto Cervo, Range Rover presterà la sua eleganza e la sua presenza imponente al celebre Yacht Club Costa Smeralda, rappresentando l'esclusività e il lusso che caratterizzano entrambi i mondi: l'automotive e la nautica. Proprio con Range Rover, si conferma per il terzo anno consecutivo, la partnership con Yacht Club Costa Smeralda, come Official Automotive Partner. I membri dello Yacht Club Costa Smeralda potranno utilizzare Range Rover come courtesy car e beneficiare di test drive dedicati. Allo stesso modo, clienti selezionati di Range Rover avranno accesso ad esclusive regate e agli eventi di uno dei club nautici più prestigiosi al mondo. Range Rover sarà presente anche presso il Waterfront, il villaggio del lusso creato dall'architetto Giò Pagani negli spazi del Porto Vecchio, in cui gli appassionati di yacht potranno apprezzare il connubio perfetto tra design sofisticato e prestazioni straordinarie in un'atmosfera raffinata ed avvolgente, tra le barche più conosciute al mondo. Qui la Range Rover Conciergerie accoglierà e supporterà gli ospiti Range Rover, con una serie di servizi dedicati. Defender abbraccerà invece i territori selvaggi e incontaminati a nord dell'isola, evidenziando la sua indomabile anima avventurosa dal fascino ineguagliabile, magnetico. Natura e lusso coesisteranno nell'esclusiva e peculiare Defender House, una meravigliosa villa immersa nel verde, dove eventi pensati appositamente per clienti selezionati, creeranno experience immersive ed autentiche, indimenticabili, al fine di invitarli ad intraprendere un viaggio eccezionale fatto di eleganza sostenibile e design. Negli scenari straordinari della Sardegna, immerso nella sua natura lussureggiante che ben si sposa con il carattere robusto e versatile di Defender, sorge un luogo memorabile e distintivo: il Defender Park di Poltu Quatu. In questa area, i clienti potranno testare in off road la vettura con il supporto di un team di istruttori certificati, e Defender potrà esprimere al meglio le sue capacità e performance, tra paesaggi incantevoli e suggestive strade panoramiche. Interamente dedicato a Defender, sarà anche un beach club, con una lounge mozzafiato. Ai clienti Defender saranno dedicati alcuni benefici esclusivi e potranno rilassarsi godendosi momenti di benessere e performance culinarie, oltre che di musica dal vivo. foto: uffico Jaguar Land Rover (ITALPRESS). tvi/com 25-Lug-23 17:33