Stellantis al fianco del Giffoni Film Festival

TORINO (ITALPRESS) – Stellantis per il secondo anno consecutivo partecipa al Giffoni Film Festival di Valle Piana, in provincia di Salerno, il principale evento cinematografico italiano dedicato ai giovanissimi della Generazione Zeta. E lo fa proponendo il linguaggio diretto e immediato di un corto, "Wasted", il cui titolo sintetizza in una parola il tema principale: si può dare una seconda vita ai materiali fin qui considerati inutili, superati, "di scarto"? Domanda attualissima e quanto mai impellente, ora che la questione del cambiamento climatico e della salvaguardia dell'ambiente è diventata prioritaria. Con "Wasted", firmato dal giovane regista emergente Tobia Passigato, Stellantis propone un'alternativa alla cultura "usa e getta" imperante fino a poco fa. La vicenda, ambientata in pieno mare e inizialmente caratterizzata da toni drammatici, vede un giovane naufrago approdare su Trashipelago, un'isola costituita solo da rifiuti galleggianti e abitata da un bizzarro e anziano navigante, che ha imparato a sopravvivere proprio riutilizzando i materiali di scarto trascinati in acqua dal vento. Inizialmente riottoso e frustrato, guidato dall'esperienza dell'anziano il giovanotto imparerà che, pensando in maniera creativa, anche quei materiali posso diventare utili e migliorare la vita dell'uomo. "Stellantis torna a Giffoni per ascoltare le opinioni dei giovani che rappresentano il nostro presente e futuro e per condividere con loro la strategia del Gruppo attraverso uno storytelling diverso" spiega Maria Grazia Davino, Responsabile Sales & Marketing in Europa. "Stellantis ha l'obiettivo di raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2038 e costruire un mondo dove i materiali di scarto, "wasted" appunto, vengano sempre recuperati, implementando il nuovo modello della Circular Economy, i cui obiettivi principali sono il prolungamento della vita delle vetture e dei componenti. Gli stessi componenti possono essere reimmessi nel flusso di produzione di nuovi veicoli e prodotti, secondo i principi del "Design per l'economia circolare". Un concetto che, all'inizio, può disorientare come capita al protagonista del film. Servono ingegno, creatività e un motore indispensabile che spinga a guardare oltre le apparenze e pensare fuori dagli schemi. E questo motore per noi sono proprio i giovani, coi quali vogliamo intrattenere un dialogo attivo intorno a queste idee". "Wasted" è il primo cortometraggio prodotto da Stellantis in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, partner ideale sia come intermediario verso le giovani generazioni, sia come realtà da sempre attenta al rispetto dell'ambiente. Il corto verrà successivamente presentato in una selezione di film festival internazionali.