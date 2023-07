Mondiali nuoto Fukuoka, italiani in gara oggi: orari e dove vederli in tv

(Adnkronos) – Si torna in vasca a Fukuoka per la quarta giornata di gara dei mondiali di nuoto. Saranno cinque i titoli che saranno assegnati oggi, mercoledì 26 luglio: gli 800 metri stile libero maschili, che vedrà tra i protagonisti Gregorio Paltrinieri, i 200 metri stile libero femminili, i 200 metri farfalla maschili, i 50 metri rana maschili con Nicolò Martinenghi e la staffetta 4×100 metri misti mista.

Tra le semifinali, la gara regina saranno i 100 metri stile libero, dove Alessandro Miressi è tra i 16 semifinalisti con il tempo di 48”14. Fuori Manuel Frigo, ventesimo con il tempo di 48”45. Alberto Razzetti, approda invece alle semifinali dei 200 misti con il 13° crono in 1’58”74.

Tornerà in acqua anche il Setterosa, per le semifinali della pallanuoto femminile, che metteranno in palio il pass per i Giochi di Parigi 2024.

Semifinali ore 13: 100m stile libero uomini; 200m farfalla donne; 50m dorso donne; 200m misti uomini;

Finali ore 13: 200m stile libero donne, 800m stile libero uomini; 200m farfalla uomini, 50m rana uomini, staffetta 4x100m medley mista.

La diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, Rai Sport HD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Rai Play 3, Sky Go, Now, Recast TV.