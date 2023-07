Performance da record per Kia in Europa nel primo semestre

ROMA (ITALPRESS) – Kia anche in questa prima metà del 2023 continua a registrare risultati di vendita straordinari con 304.757 immatricolazioni in Europa, secondo i nuovi dati diffusi dalla European Automobile Manufacturers Association (ACEA). Sono risultati in netta crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 per un incremento quantificabile nel 3,8%. Solo a giugno sono state vendute 54.611 unità, con un aumento del 5,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La crescita contribuisce a mantenere la quota di mercato europea di Kia al 4,6 nel 2023. In linea con l'obiettivo del brand di diventare un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile, la quota di mercato dei veicoli elettrificati di Kia nei primi 6 mesi del 2023 è cresciuta notevolmente in percentuale nel totale delle vendite dei veicoli Kia in Europa, arrivando a rappresentare il 34% (103.656 unità). "Dopo un inizio anno da record, Kia continua nei primi sei mesi del 2023 con risultati di vendita straordinari. Con l'avvio della commercializzazione del tanto atteso SUV EV9, completamente elettrico, dimostreremo ulteriormente il livello tecnologico e di avanguardia del nostro brand, mettendo in risalto la forza della nostra leadership tecnologica, molto apprezzata dai clienti europei" dichiara Won-Jeong Jeong, Presidente di Kia Europe. Best-seller di Kia nei mercati UE, EFTA e Regno Unito nella prima metà del 2023 ancora una volta si conferma il nuovo Sportage con 82.826 unità. Segue l'intera famiglia Ceed con 68.758 unità e al terzo posto, sul podio delle più vendute, Picanto con 39.133 unità. foto: ufficio stampa Kia Italia (ITALPRESS). tvi/red 26-Lug-23 14:57