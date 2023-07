Archiviate tutte le accuse contro Manfredi Lefebvre, ma la notizia circola sottovoce

(Adnkronos) – Milano, 28 Luglio 2023. Nel complesso panorama giudiziario italiano, la storia di Manfredi Lefebvre D’Ovidio si distingue come un esempio emblematico di come l’innocenza possa non essere sufficiente a salvaguardare la reputazione di un individuo. Questo articolo esplorerà brevemente la vicenda di Manfredi Lefebvre, un imprenditore di successo nel settore del turismo di lusso, la cui carriera è stata segnata anche da sfide legali e da una lunga e complicata battaglia legale legata alla gestione del Casinò di Saint Vincent. L’analisi di questa vicenda mette in luce come le dinamiche dell’amministrazione della giustizia in Italia possano avere ripercussioni gravi sulla vita personale e professionale degli individui coinvolti.

QUANDO L’INNOCENZA NON BASTA: UN PROBLEMA GENERALIZZATO DELLA GIUSTIZIA IN ITALIA



Nell’attuale panorama giudiziario italiano, un fenomeno di carattere generale riguarda l’amministrazione della giustizia. Emerge un quadro in cui l’apertura di procedimenti penali avviene con una comunicazione pubblica, mentre la loro eventuale chiusura o inattività rimane spesso nascosta. Questa dinamica può creare un danno reputazionale per chi è coinvolto, anche se completamente innocente. Si tratta di una situazione che può avere ripercussioni gravi sulla vita personale e professionale dell’individuo, indipendentemente dall’esito del procedimento.

CHI È MANFREDI LEFEBVRE D’OVIDIO



Manfredi Lefebvre è un imprenditore italiano molto noto nel mondo del turismo di lusso, grazie alla sua attività di presidente di Silversea Cruises (che ha presieduto fino al termine del 2020), compagnia specializzata in crociere di alta gamma. La compagnia Silversea è stata fondata nel 1994 ed è stata la prima compagnia di navigazione a offrire crociere all-inclusive ai propri clienti.

Dopo aver ceduto nel 2019 Silversea al gruppo Royal Caribbean, il Gruppo Heritage, presieduto da Manfredi Lefebvre, ha acquisito due navi da crociera, Crystal Serenity e Crystal Symphony. Dopo un’ampia ristrutturazione, le due navi stanno tornando a navigare con il marchio “Crystal Cruises”.

La carriera di Manfredi Lefebvre è stata costellata da molti successi imprenditoriali, ma anche da sfide legali, tra cui quella legata alla gestione del Casinò Valdostano di Saint Vincent, di cui parleremo di seguito.

UN CASO EMBLEMATICO: LA VICENDA DEL CASINÒ DI SAINT VINCENT



La società SITAV, parte del Gruppo Lefebvre, si trovò coinvolta in una contesa con la Regione Valle d’Aosta, che aveva deciso di prendere le redini della Casa da gioco di Saint Vincent nel 1994. La Regione, tuttavia, si trovò di fronte a un problema: non possedeva l’infrastruttura e le competenze necessarie per gestire completamente una casa da gioco. Di conseguenza, stipulò un contratto annuale con il Gruppo Lefebvre per l’affitto di tutto ciò che era necessario per l’operazione. Al termine del contratto, la Regione non restituì i materiali in affitto e cessò di pagare il canone, innescando una lunga e complicata battaglia legale.

LA VITTORIA SILENZIOSA DI MANFREDI LEFEBVRE: L’ARCHIVIAZIONE PASSA INOSSERVATA



Nell’ambito della contesa con il Casinò di Saint Vincent, Manfredi si trovò coinvolto nel 2010 in un procedimento penale che si protrasse per un decennio, sebbene tale procedimento non fosse stato preceduto da alcuna attività inquisitoria che desse giustificazione ai capi di imputazione sostenuti. E infatti, nonostante le accuse, nel 2020 il procedimento penale si concluse con un’archiviazione. Tuttavia, la notizia dell’archiviazione passò inosservata, contribuendo al danno reputazionale di Lefebvre che, pur essendo prosciolto, non riuscì a portare all’esterno la conoscenza del fatto di non essere più indagato.

LA VICENDA DI MANFREDI LEFEBVRE: LA NECESSITÀ DI UN CONTROLLO SOCIALE SUL PROCESSO PENALE



Il caso di Manfredi Lefebvre D’Ovidio mette in luce l’assenza di un controllo sociale sul processo penale e gli effetti che questo può avere sulla reputazione di un individuo. L’utilizzo strumentale di alcuni media (senza responsabilità o controllo) e la mancanza di trasparenza nel processo giudiziario possono trasformare il pettegolezzo in un capo di imputazione e una sentenza di condanna. Questa è una questione di carattere generale che deve essere affrontata con rigore e forza per arginare ed eliminare situazioni in cui l’innocenza non basta a salvaguardare la reputazione di un individuo.

Il caso di Manfredi Lefebvre D’Ovidio è un esempio di come il sistema giudiziario possa influire sulla vita di un individuo, anche quando quest’ultimo risulta essere completamente innocente. La sua storia mette in luce la necessità di un maggiore controllo sociale e trasparenza nel processo penale, per garantire che l’innocenza sia sufficiente a salvaguardare la reputazione di un individuo. Nonostante le cicatrici della gogna mediatica e del danno reputazionale rimangano, la battaglia di Manfredi per la giustizia offre una lezione importante sulla resilienza e l’importanza di lottare per i propri diritti.

