Francesco di Leva, vincitore del David di Donatello come “Miglior attore non protagonista” per Nostalgia di Mario Martone; Sara Drago e Sara Lazzaro, le attrici protagoniste della serie Sky Original “Call My Agent”; il direttore della fotografia Matteo Veille, l’attore crotonese Carlo Gallo, la regista iraniana Farnoosh Samadi, Ninni Bruschetta. Saranno loro alcuni dei super ospiti della 4/a edizione del Calabria Movie Short Film Festival, manifestazione dedicata al meglio della cinematografia breve con cortometraggi provenienti da tutto il mondo, in programma dal 17 al 19 agosto a Crotone.

La conduzione della manifestazione è affidata, per il quarto anno consecutivo, all’attrice crotonese Giorgia Arena.

La rassegna – dallo spirito giovane e indipendente – è ideata da tre giovani professionisti del cinema calabrese, tutti under 35: Matteo Russo; Luisa Gigliotti e Antonio Buscema. Quest’anno il festival si arricchisce di una giornata in più e proporrà quattro serate di proiezioni nella suggestiva Villa Comunale (viale regina Margherita, 98) a cui si aggiungono eventi collaterali come mostre, focus con artisti e masterclass diffusi per la città, ponendosi come fine ultimo quello di valorizzare l’identità regionale.

A conferma della volontà del festival di aprirsi a un pubblico internazionale, la giuria di quest’anno vede tra i presenti la regista iraniana Farnoosh Samadi che insieme a Matteo Veille, Carlo Gallo e Sara Lazzaro avranno il compito di valutare i 14 cortometraggi, selezionati tra oltre 500.

In apertura del festival, giovedì 17 agosto, l’attore Francesco di Leva, insieme a Carlo Gallo introdurrà il film “Ultima notte di amore”, per la regia di Andrea Di Stefano. Venerdì 18 Ninni Bruschetta, insiema a Alessio Praticò sarà al centro del focus dedicato alla serie Disney+ “Boris”. Sara Drago e Sara Lazzaro saranno invece protagoniste di un focus sulla serie Sky Original “Call my agent – Italia”, sabato 19 agosto. Nel pomeriggio di domenica 20 agosto, l’attrice Denise Capezza sarà protagonista di una masterclass sulla nuova serialità italiana e infine N.A.I.P., acronimo di Nessun artista in particolare, con il suo cantautorato elettronico alternativo, sarà l’ospite musicale della serata di chiusura del festival.

Dichiarano dalla direzione artistica: “Siamo entusiasti di ospitare una serie di talenti straordinari del panorama cinematografico. Tra gli ospiti di spicco, siamo onorati di accogliere Francesco Di Leva, recente vincitore del prestigioso premio David di Donatello 2023, il quale ha dimostrato la sua straordinaria abilità interpretativa. Inoltre, ci saranno Denise Capezza, Sara Lazzaro e Sara Drago, tre talentuose attrici che hanno saputo conquistare il pubblico con le loro performance indimenticabili. In aggiunta, per la prima volta in giuria, avremo un’autrice straniera: Farnoosh Samadi; una figura di grande rilievo nel panorama cinematografico internazionale. La sua presenza in giuria aggiunge una prospettiva unica e una profonda conoscenza delle diverse culture cinematografiche, arricchendo ulteriormente il festival e garantendo una valutazione approfondita e autorevole dei cortometraggi in competizione. Il Calabria Movie International Short Film Festival rappresenta un’occasione unica per apprezzare il talento di registi emergenti provenienti da tutto il mondo e per esplorare la creatività che si nasconde dietro questi capolavori brevi ma intensi. Ogni cortometraggio in gara è un’opera d’arte che ci permette di esplorare nuovi mondi, riflettere sulla condizione umana e abbracciare l’universalità del linguaggio cinematografico”.