Clima, Pichetto si commuove a Giffoni. Schlein: “Lacrime di coccodrillo” – Video

(Adnkronos) – Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, si commuove parlando di clima con una ragazza a Giffoni. “Ministro – dice Giorgia – soffro di eco-ansia. In questi giorni la mia terra brucia. Sta bruciando tutto”. La ragazza, in lacrime, prosegue: “Lei non ha paura, non ha paura per i suoi figli, per i suoi nipoti?”. “Io – risponde Pichetto commosso- ho la forza del dubbio. Glielo dico sinceramente. Ma abbiamo il dovere, ho il dovere da ministro, di impegnarmi per salvare il vostro futuro e quello dei miei nipoti”.

“Non ce ne facciamo niente delle lacrime di coccodrillo del ministro Pichetto Fratin di fronte a una ragazza che denuncia di soffrire di ecoansia quando lo stesso ministro ha permesso ieri al suo collega Fitto di stralciare dal Pnrr risorse per l’adattamento all’emergenza climatica. Servirebbe più coerenza tra quello che dicono e quello che fanno”, il commento di Elly Schlein, segretaria del Pd, ospite di In Onda su La 7.