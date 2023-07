Grande successo alla presentazione di “Specchiarsi nella nebbia”, il quinto libro di Lally Masia

La scrittrice Lally Masia ha presentato il suo quinto libro “Specchiarsi nella nebbia” di Leone Editore, nella suggestiva cornice di Gabicce Monte. Lo sfondo della Riviera Romagnola ha emozionato tutti i partecipanti con il calar del sole presso la Terrazza della Gioconda nominata la Limonaia.

La serata ha avuto inizio tra foto, bollicine, musica e un ricco parter di invitati che hanno coronato l’evento come una vera serata Hollywoodiana. Protagonista della serata tanta arte, musica e performance sotto la direzione creativa di Maurizio Scilla di 03studio srl e con la conduzione della giornalista Cristina Tassinari. I ballerini dell’Accademia Romana del Tango, Romina Menicucci e Giampiero Cantone hanno ballato sotto la nebbia artificiale El Tango de Roxanne, regalando a tutti gli spettatori emozioni incredibili. La musica studiata ad hoc dal Dj Gale, uno dei deejay più richiesti in zona per la sua cultura musicale. L’ arte rappresentata in modo eccelso dal pittore Massimo Moretti vincitore ad Edimburgo del concorso all’Istituto italiano di cultura.

L’arte del gioiello di Simona D’Andrea, artigiana romagnola che con le sue opere e gioielli ha riempito la serata di brillio e sfarzo. La pittrice di Treviso, Rosanna Favaro che produce quadri con materiali di riciclo dando nuova vita alle cose. La presenza di Seconda Vita Vintage Store di Milano che con le sue opere ha impreziosito la presenza scenica della serata con opere d’arte di altissimo livello. Non solo, il 50% dell’incasso delle opere d’arte sono state devolute in beneficenza all’Associazione “Il punto rosa” per il sostegno delle persone affette da carcinoma mammario.

L’autrice, ha affermato: “Per me è stata una serata gratificante inaspettata in un teatro a cielo aperto dove ho incontrato delle persone meravigliose che mi hanno apprezzata da morire, riempiendomi di complimenti e chiedendomi quando esce il prossimo libro. Un libro scritto con la protagonista Marta, ma dove Tancredi deve essere di esempio per molti uomini. Sono felice che attraverso la mia penna sono arrivata al cuore di tantissime persone specialmente con questo libro, che ha dentro dei contenuti attualissimi”.

Il libro racconta la storia di Marta che ha quarant’anni ma la sua vita sembra ancora quella di una bambina. Vive in un minuscolo appartamento sul lago, a spese del padre, senza riuscire a trovare il suo posto nel mondo. Per non parlare del suo rapporto con gli uomini. Tancredi, incontrato casualmente, le ha fatto perdere la testa per poi scomparire misteriosamente nel nulla. Il sesto senso di Marta, però, non smette di suggerirle che l’uomo di cui si è innamorata non l’ha abbandonata per un’altra donna come vogliono farle credere. C’è una verità più profonda e incredibilmente più pericolosa dietro la sua sparizione. La determinazione di Marta la porterà a fare scoperte sconcertanti, ma soprattutto a crescere. Mentre conduce una frenetica ricerca per riportare Tancredi a casa, incontrerà sulla sua strada personaggi affascinanti e ambigui come il Dottor Noah Smith, brillante e di bell’aspetto e Ilenia, ambiziosa e pronta a tutto pur di raggiungere il successo. In un intreccio di segreti e tradimenti, Marta e Tancredi dovranno affrontare le conseguenze del loro amore, mettendo alla prova la loro forza.

Lally Masia, è originaria di Montefiore Conca, ma vive a Misano Adriatico in provincia di Rimini. Inizia a scrivere il suo primo libro “Un uomo di nome Vincent” nel 2019 e in seguito “la seconda vita di Eleonora” nel 2020, due romanzi frutto di intrecci amorosi, sconfitte e rivincite. “Donna a colori” è il terzo libro, uscito nel 2021, racconta la storia di cinque amiche non più giovanissime che hanno ancora una gran voglia di vivere e soprattutto di amare ed essere amate. Con “Vinco io” Lally ha raggiunto un vasto pubblico eterogeneo inaspettato, anche grazie ad una scrittura semplice che arriva direttamente al cuore dei suoi lettori, riscuotendo un gran successo sopratutto tra i giovani. Il suo primo ingresso in libreria alla casa Feltrinelli è iniziato a Rimini, accompagnata dalla sua relatrice e giornalista Cristina Tassinari e da 03_studio di Maurizio Scilla brand manager di “Femme Creative”. Il suo ultimo romanzo “Specchiarsi nella nebbia” edito da Leone Editore.

Si ringraziano: 03studio srl, Le Twins, Unio ferless Design, Eurocellular, La Bulloneria Pesaro srl, Carisma Professional, PIKO Print Stampa Digitale, Associazione Il Punto Rosa, Profumeria Simonetta, MT Produzioni Moduli Ruotanti, Ryan Constract, Studio Chirurgia Estetica Dott.ssa Ricci e Seconda Vita Store Vintage.