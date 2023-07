Chelsea e Barcellona tentano Psg e Mbappé

(Adnkronos) – Il Chelsea e il Barcellona sono i club che lavorano più duramente per portare a termine un accordo giocatori più denaro per la superstar del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. Fonti vicine al Psg hanno indicato che il comproprietario dei Blues, Todd Boehly, sta cercando di mettere insieme un accordo per il 24enne attaccante francese, che sembra certo di lasciare Parigi a pagamento quest’estate o a zero l’anno prossimo. Anche i campioni di Spagna del Barcellona hanno attivamente perseguito un accordo di scambio di giocatori e soldi, secondo l’agenzia PA con l’attaccante esterno Ousmane Dembélé che piace molto ai francesi.

Il club francese è al corrente anche di un nuovo tentativo da parte del club saudita Al-Hilal di convincere Mbappé ad accettare le condizioni personali. Secondo quanto riferito, il giocatore e il suo entourage hanno rifiutato persino di incontrare una delegazione dell’Al-Hilal a Parigi la scorsa settimana. I sauditi hanno avuto il permesso di parlare con Mbappé dal Psg dopo aver presentato un’offerta record da 300 milioni di sterline all’inizio di questo mese. Il Psg teme però che tutti gli sforzi per cedere Mbappé quest’estate saranno vani.

Fonti vicine al club sono convinte che abbia già concordato un accordo per firmare con il Real Madrid a parametro zero e assicurarsi un compenso di 160 milioni di euro. Si ritiene comunque che la lega saudita stia ancora spingendo al massimo per assicurarsi Mbappé come suo giocatore principale, avendo nominato l’ex direttore tecnico del Chelsea Michael Emenalo come direttore del calcio presso il suo Player Acquisition Center of Excellence per guidare il reclutamento a livello centrale per i club della lega. Le speculazioni su Mbappé sono aumentate di intensità a giugno, quando è diventato chiaro che non avrebbe attivato l’estensione di un anno nel suo contratto con il Psg per tenerlo sotto contratto fino al 2025. La sua uscita dal club sembrava quasi certa quando è stato escluso dal tour pre-campionato in Giappone e Corea del Sud, che ha suscitato l’interesse nei suoi confronti, inclusa l’offerta di record dell’Al-Hilal.