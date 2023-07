E’ morto l’attore Paul Reubens, era Pee-wee Herman: aveva 70 anni

(Adnkronos) – Paul Reubens, l’attore che ha dato il volto al personaggio di Pee-wee Herman, è morto all’età di 70 anni. Reubens era malato di cancro da anni, come ha reso noto il suo ufficio stampa annunciando il decesso. L’attore ha affidato al suo staff una nota da diffondere: “Per favore, accettate le mie scuse, non sono apparso in pubblico con ciò che ho affrontato negli ultimi 6 anni. Ho sempre avvertito l’enorme quantità d amore e rispetto dai miei amici, fan e sostenitori. Vi ho amato così tanto e ho gioito recitando per voi”.

Pee-wee Herman, un adulto mai cresciuto, è stato il protagonista di uno show che la Hbo ha trasmesso per anni dal 1985. Il personaggio è stato protagonista anche di due film, Pee-wee’s Big Adventure diretto da Tim Burton nel 1985 e Pee-wee’s Big Holiday, prodotto nel 2016 per Netflix.