Harry Kane, pronta nuova offerta Bayern al Tottenham: ultime news

(Adnkronos) – L’amministratore delegato del Bayern Monaco Jan-Christian Dreesen e il direttore tecnico Marco Neppe hanno intenzione di volare a Londra per spingere per il trasferimento dell’attaccante del Tottenham Hotspur Harry Kane. Il Daily Mail ha affermato che la dirigenza del Bayern porterà con sé anche una terza e migliorata offerta per il capitano dell’Inghilterra, una somma base di 87 milioni di euro più bonus. Si dice che il Bayern abbia presentato offerte da 70 milioni e da 80 milioni per l’attaccante, respinte dal Ceo degli Spurs Daniel Levy, ma il proprietario del club Joe Lewis sembra abbia detto a Levy di vendere il 30enne se non fosse stato pronto a prolungare il suo contratto oltre la scadenza del 2024. Gli Spurs vogliono almeno 100 milioni di euro per Kane.

Dreesen e Neppe non sono ancora partiti per la capitale inglese ma i club sono in stretto contatto. Kane è il principale obiettivo di mercato del Bayern poiché gli attuali attaccanti non sono stati in grado la scorsa stagione di compensare la partenza di Robert Lewandowski al Barcellona 12 mesi fa. “Harry Kane è sicuramente un giocatore molto attraente. È il capitano della nazionale inglese, capocannoniere e quindi farebbe bene a noi e alla Bundesliga”, ha detto il presidente del Bayern Herbert Hainer durante l’attuale tour pre-campionato asiatico dei campioni della Bundesliga.