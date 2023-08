Economia circolare, dalla coalizione europea 5+1 stanziati 8,9 miliardi

(Adnkronos) – Finanziamenti complessivi per 8,9 miliardi a favore di progetti di economia circolare e l’impegno di continuare la collaborazione su questo tema: questi i principali risultati emersi dall’ultimo incontro del gruppo di lavoro 5+1, formato da alcuni tra i principali Istituti di Promozione Nazionale europei tra cui Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK – Polonia), Gruppo Caisse des Dépôts (CDC – Francia), Instituto de Crédito Oficial (ICO – Spagna), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW – Germania), insieme alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI).

L’impegno sul tema rientra nell’ambito dell’iniziativa JICE (Joint Initiative for Circular Economy), lanciata dal 5+1 nel 2019 con l’obiettivo di fornire finanziamenti a lungo termine per progetti che accelerano la transizione verso un’economia circolare. I partner JICE partecipanti hanno fissato un obiettivo di finanziamento di almeno 10 miliardi di euro per progetti di economia circolare entro la fine del 2023, ovvero su un periodo di cinque anni. Alla fine del 2022, sono stati finanziati progetti per un valore di 8,9 miliardi di euro in un’ampia gamma di settori, tra cui agricoltura, industria e servizi, mobilità, sviluppo urbano, gestione dei rifiuti e dell’acqua. I progetti abbracciano tutte le fasi della catena del valore e il ciclo di vita di prodotti e servizi, dalla progettazione al recupero del valore.

In questo ambito, gli Istituti Nazionali di Promozione forniscono finanziamenti diretti, partecipazioni, garanzie e/o assistenza tecnica. Inoltre, sostengono iniziative innovative di finanziamento che favoriscano l’attrazione di risorse verso il settore privato, collaborando allo stesso tempo con la Commissione europea al fine di sviluppare modelli virtuosi e diffondere la cultura dell’economia circolare nel panorama imprenditoriale e finanziario europeo.

“L’accelerazione della transizione ecologica in Italia è tra le principali priorità di CDP. Quest’anno, il 70% delle nostre risorse totali è stato mobilitato per progetti allineati agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) ed è stata attribuita un’importanza strategica all’economia circolare, attraverso la promozione e il supporto di iniziative che prevedono l’innovazione di processi e prodotti nei metodi di riciclo” ha dichiarato Dario Scannapieco, amministratore delegato di CDP. “Sono tutte attività -continua l’ad- svolte con l’obiettivo principale di migliorare la competitività delle nostre imprese. Siamo fermamente convinti che per ottenere risultati importanti si debba lavorare insieme, e siamo lieti di rinnovare la nostra piena collaborazione nel JICE”.

Alcune recenti aziende e progetti supportati includono:

Per tali progetti di economia circolare, le istituzioni partecipanti forniscono prestiti, partecipazioni, garanzie e assistenza tecnica. Sviluppano inoltre strutture di finanziamento innovative per infrastrutture pubbliche e private, comuni, aziende private di diverse dimensioni e progetti di ricerca e innovazione.

Le istituzioni hanno deciso di prolungare la loro iniziativa congiunta sull’economia circolare (JICE) oltre il periodo originario del 2023. Allo stesso tempo, i partner hanno deciso di aprire la loro iniziativa a ulteriori banche e istituzioni pubbliche di promozione europee interessate e impegnate.