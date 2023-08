Il futuro è ora: la nuova PURA Vision di Automobili Pininfarina

(Adnkronos) – CAMBIANO, 2 agosto 2023 /PRNewswire/ — Automobili Pininfarina presenta una nuova e pionieristica era per il lusso elettrico con il concept PURA Vision. Il profilo elegante e le proporzioni estreme dello studio progettuale rappresentano la filosofia di design PURA di Automobili Pininfarina, che prevede la trasformazione lineare del DNA dei modelli iconici del passato di Pininfarina SpA per plasmare il futuro, concepito in questo esemplare nella forma di un bellissimo Luxury Utility Vehicle elettrico (e-LUV).

Il nuovo concept ispirerà la prossima generazione di veicoli di lusso interamente elettrici firmati Automobili Pininfarina e sarà presentato in anteprima mondiale durante la Monterey Car Week di agosto insieme alla hyper GT Battista Edizione Nino Farina, svelata di recente, e a un’ulteriore novità che rappresenterà una proposta altrettanto ricercata sebbene intrinsecamente differente, al punto da dare vita a un nuovo genere di piacere di guida.

La PURA Vision rappresenta un’interpretazione straordinaria di un Luxury Utility Vehicle di lusso, con audaci proporzioni posteriori in cui si fondono una bellezza senza tempo e un elevato livello di dettagli per creare un’identità dinamica con una presenza inconfondibile. Tra le caratteristiche che saltano all’occhio figurano la stretta vetratura e le portiere a tre aperture senza montanti, che offrono un accesso supremo al sofisticato abitacolo.

Paolo Dellachà, Chief Executive Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “La PURA Vision è il ponte tra il nostro presente e un nuovo, entusiasmante capitolo nella storia di Automobili Pininfarina. Nel nostro quinto anno abbiamo già celebrato la nostra eredità unica con l’introduzione della Battista Edizione Nino Farina. La PURA Vision offre un’anteprima di un futuro elettrizzante e mostra ciò che possiamo raggiungere applicando i nostri principi di design PURA a una nuova tipologia di veicolo.”

“Molto più importante di un mero concept per presentare un unico veicolo di prossima introduzione, la PURA Vision incarna una filosofia progettuale decisa e moderna, ispirata alla ricca eredità di Pininfarina e in grado di definire l’inconfondibile ricetta che sarà alla base di una collezione di nuove, meravigliose auto di lusso.”

“La prima del nostro nuovo portfolio, una proposta diversa da quanto realizzato finora, spettacolare da ammirare e chiaramente ispirata alla PURA Vision, sarà presentata insieme a questo meraviglioso concept presso la residenza privata di Automobili Pininfarina durante la Monterey Car Week dal 17 al 20 agosto e in occasione del Quail, un raduno di auto sportive, il 18 agosto 2023.”

FILOSOFIA PURA DI AUTOMOBILI PININFARINA

L’intramontabile design è un tratto distintivo di Pininfarina da 94 anni e la PURA Vision incarna questa bellezza caratteristica e inconfondibile attraverso un insieme di proporzioni classiche e dettagli raffinati. Rappresenta una dichiarazione scultorea unica con il suo cofano ribassato e i parafanghi alti ispirati all’iconica Cisitalia del 1947, la prima vettura esposta al MoMA di New York.

Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, ha affermato: “La PURA Vision abbraccia il DNA dei veicoli più iconici dal passato di Pininfarina per plasmare il futuro con linee ben definite e un’estetica moderna. È inconfondibile da ogni punto di vista e incarna la nostra filosofia di design PURA in una nuova tipologia di veicolo. Una presenza estrema, un abitacolo accogliente e materiali pregati ne fanno una vettura come nessun’altra, pur tuttavia conservando i tratti chiaramente riconoscibili delle creazioni Pininfarina con la sua splendida carrozzeria, le proporzioni senza tempo e i dettagli tecnici nella parte inferiore.”

ESTERNI STRAORDINARI

La PURA Vision ha una sezione anteriore inconfondibile definita da gruppi ottici nascosti e una tecnologia di illuminazione con nanofibre L.E.S.S. ultrasottili, che crea una caratteristica firma luminosa per le luci diurne. Con fibre spesse meno di 1 mm questa evoluta tecnologia di illuminazione può essere personalizzata per adattarsi a pressoché ogni design, mentre la struttura leggera e l’efficienza energetica superiore sono perfette per un futuristico LUV elettrico. I gruppi ottici anteriori sono alloggiati in un elemento di design tecnico multifunzionale a tutta larghezza che definisce le sezioni inferiori della carrozzeria e contribuisce alle prestazioni aerodinamiche e di raffreddamento.

La scelta dei materiali e delle finiture cromatiche per gli esterni accentua la presenza dinamica della PURA Vision, con le superfici sofisticate della carrozzeria in Bianco Sestriere lucido che creano un delizioso contrasto con la fibra di carbonio a vista degli elementi inferiori, la stretta copertura in vetro e il tetto flottante nero lucido. Di profilo le proporzioni estreme della sezione posteriore della PURA Vision e gli sbalzi ridotti le donano una presenza potente e decisa, ulteriormente esaltata dai cerchi in lega da 23″. Gli pneumatici sfoggiano una striscia bianca che crea un legame tra i diversi elementi degli esterni e aggiunge definizione ai cerchi con finitura nera opaca.

L’innovativo tetto panoramico contribuisce alla sensazione di lusso raffinato. La sezione centrale fissa definita biscotto è illuminata da un anello di eleganti LED e unisce l’ampio parabrezza al portellone. Il biscotto centrale sostiene i cristalli laterali monopezzo di grandi dimensioni dal design ricurvo che si integrano nelle aperture Lounge Door su ogni lato e rendono la PURA Vision immediatamente riconoscibile anche dall’alto. Queste portiere si aprono verso l’altro e, in combinazione con l’assenza di montanti e le portiere posteriori con apertura all’indietro, assicurano un accesso senza ostacoli allo spazioso abitacolo con configurazione 2+2. Le portiere Lounge Door sono ispirate al design senza montante della berlina Lancia Florida disegnata da Battista Farina negli anni ’50 e rimasta una delle preferite del fondatore dell’azienda.

Gli elementi lussuosi degli esterni mostrano l’attenzione ai dettagli per cui è rinomata Automobili Pininfarina. Includono una linea di cintura in alluminio anodizzato accuratamente progettata attorno alla copertura in vetro, che inizia dal parabrezza e traccia un elegante arco continuo attorno alla PURA Vision. La linea del tetto è definita da un elemento in alluminio su entrambi i lati. Integra le retrocamere che sostituiscono i tradizionali specchietti laterali all’anteriore e la firma PURA Vision al posteriore.

Nella sezione posteriore, inoltre, i gruppi ottici a LED sono ultrasottili e posizionati in orizzontale, mentre la copertura in vetro si restringe inequivocabilmente accentuando le fiancate dalle linee ben definite della PURA Vision, dove la carrozzeria si solleva in modo netto dai passaruota dando la sensazione di una vettura sportiva e contribuendo alla presenza unica della PURA Vision. In combinazione con l’innovativo tetto biscotto dà vita a un look distintivo se si osserva la vettura dall’alto, proprio come l’hyper GT Battista.

Nella sezione inferiore l’aspetto tecnico della fibra di carbonio a vista richiama l’anteriore e crea un piacevole contrasto con le superfici pure e le forme scultoree della sezione superiore.

CONNETTIVITÀ E LUSSO DAL FASCINO ESCLUSIVO

Gli esterni della PURA Vision fondono la presenza stradale di un SUV con il carattere determinato di un’auto sportiva ribassata e gli interni lussuosi seguono la stessa filosofia. La posizione di guida richiama quella di una vettura due posti, per quanto l’impressione generale sia quella di un abitacolo leggero, arioso e accogliente. Il propulsore elettrico rende possibili proporzioni generose con un pavimento piatto che crea uno spazio interno decisamente ampio, sensazione ulteriormente acuita dal tetto panoramico in vetro.

Il raffinato mondo degli yacht di lusso ha ispirato il design della sofisticata carrozzeria superiore oltre a influenzare gli interni. I sedili anteriori flottanti della PURA Vision sono sospesi come il foil di una barca a vela, mentre la console centrale ricorda il boma di un’imbarcazione. Dal volante l’ampio cruscotto sembra fondersi con gli esterni prolungando le linee caratteristiche del cofano fin dentro l’abitacolo.

Francesco Cundari, Interior Design Director di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “La PURA Vision rappresenta la generazione futura di eleganti interni firmati Automobili Pininfarina, dove i clienti sono accolti e coccolati in un comfort su misura con una visibilità ottimale e una scelta di materiali pregiati. Unisce la personalità di una vettura sportiva con lo spazio e il comfort di un’auto di lusso.”

La prossima generazione di vetture Automobili Pininfarina si prefigge l’obiettivo di garantire un’esperienza connessa a ogni curva e la PURA Vision rispecchia questa ambizione. L’abitacolo ricco di tecnologie è stato progettato per offrire agli occupanti le informazioni necessarie sul momento tramite un intuitivo touchscreen centrale, una strumentazione digitale evoluta e un head-up display, tutti personalizzabili in base alle preferenze del guidatore.

L’attenzione ai dettagli nella progettazione visiva traspare anche dall’adozione di tecnologie avanzate. Il display centrale si solleva dalla console solo quando necessario e resta celato alla vista quando non occorre per ridurre al minimo le distrazioni, mentre gli altoparlanti nei poggiatesta offrono zone sonore individuali a ogni singolo occupante per un’esperienza di viaggio realmente su misura. L’ampia area in vetro permette a tutti i passeggeri di immergersi nel paesaggio circostante tramutando ogni viaggio in un’esperienza unica di piacere, mentre la cantinetta integrata tra i due sedili posteriori regala agli occupanti l’opportunità di assaporare con tutti i sensi il concetto di lusso moderno.

INNOVAZIONE SOSTENIBILE

L’impiego di materiali altamente tattili, sofisticati e autentici è un tratto distintivo della PURA Vision e contribuisce alla sensazione di lusso e artigianalità che permea gli interni. Ciascuno dei quattro sedili sfoggia una brillante finitura bianca, mentre la pelle in tonalità antracite sul cruscotto e sulla parte superiore delle portiere dà vita a una fascia che abbraccia a 360° senza soluzione di continuità l’intero abitacolo.

La soffice pelle semi-anilina si fonde con un caratteristico materiale tessile, mentre la fibra di carbonio a vista e l’alluminio anodizzato richiamano le finiture degli esterni. Automobili Pininfarina ha utilizzato l’alluminio risultate dalla lavorazione dei cerchi della PURA Vision per creare i battitacco protettivi su misura che impreziosiscono le soglie e contribuiscono all’effetto “wow” generato dalla tripla apertura delle portiere Lounge Door.

Sara Campagnolo, Colour and Materials Design Director di Automobili Pininfarina, ha affermato: “I materiali sono più di un mero rivestimento: rappresentano la struttura stessa dei nostri veicoli. In accordo con la nostra filosofia di design PURA, la PURA Vision utilizza il minor numero possibile di materiali della massima qualità, nel modo più efficiente possibile, al fine di creare una finitura altamente personalizzata, senza tempo e sostenibile.”

Il nuovo tessuto caratteristico applicato alla console centrale, alla parte superiore degli schienali e al padiglione è composto al 30% da lana Nativa e al 70% da poliestere riciclato. Il motivo mélange a spina di pesce offre una finitura tattile completata da loghi Pininfarina elettrosaldati sui poggiatesta. Seppur ideato per la PURA Vision in fase di concept questo materiale innovativo soddisfa già gli standard di durata definiti da Automobili Pininfarina per i veicoli di serie.

TEAM DI ESPERTI

Il concept PURA Vision è stato sviluppato applicando decenni di esperienza e competenze interne della famiglia di esperti di ingegneria e produzione di Automobili Pininfarina in Italia per definire una nuova era di lusso elettrico connesso. I veicoli che trarranno ispirazione da questo concept saranno ideati, progettati e sviluppati in Italia e integreranno tecnologie evolute introdotte per la prima volta dal Digital Innovation Hub di Automobili Pininfarina in Germania.

Automobili Pininfarina ha attualmente un organico di 116 dipendenti negli stabilimenti di Cambiano, in Italia, e di Monaco di Baviera, in Germania, con un team che comprende oltre 20 nazionalità differenti e sfrutta l’esperienza e le competenze globali per plasmare una nuova era di mobilità elettrica.

DIMENSIONI PURA VISION

Lunghezza: 5,215 mmLarghezza: 2,147 mm (specchietti inclusi)Altezza: 1,641 mm

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA

automobili-pininfarina.com/media-zone



NOTE DEL REDATTORE

INFORMAZIONI SU AUTOMOBILI PININFARINA

Automobili Pininfarina ha la sua sede operativa a Monaco di Baviera, in Germania, e vanta un team di esperti manager che provengono dai più prestigiosi marchi di vetture di lusso e premium. Disegnata, ingegnerizzata e prodotta a mano in Italia, la Battista e tutti i modelli futuri saranno venduti in tutti i principali mercati mondiali con il marchio Pininfarina. La nuova realtà si prefigge l’obiettivo di diventare il marchio di automobili di lusso più desiderato e sostenibile al mondo. L’azienda rappresenta un investimento al 100% di Mahindra & Mahindra Ltd e prende il nome di Automobili Pininfarina a seguito della sottoscrizione di un contratto di licenza di marchio tra Pininfarina S.p.A. e Mahindra & Mahindra Ltd. Pininfarina S.p.A. ha assunto un ruolo influente nel sostenere le capacità di design e produzione, forte della sua esclusiva esperienza di 94 anni nella produzione di molte delle auto più iconiche al mondo.

LA BATTISTA DI AUTOMOBILI PININFARINA

La Battista è l’auto più potente progettata e costruita in Italia e offre un livello di prestazioni oggi irraggiungibile da qualsiasi auto sportiva omologata per la circolazione stradale azionata da un motore a combustione interna. Più veloce di un’attuale monoposto di Formula 1 con la sua accelerazione da 0 a 100 km/h sotto i due secondi, una potenza di 1.900 CV e 2.340 Nm di coppia, la Battista combina ingegneria e tecnologia estreme in un pacchetto a zero emissioni. La batteria da 120 kWh della Battista alimenta quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, con un’autonomia WLTP combinata fino a 476 km (autonomia EPA combinata: 300 miglia) con un’unica carica. Un massimo di 150 esemplari della Battista saranno prodotti artigianalmente presso l’atelier di Pininfarina SpA a Cambiano, in Italia.

