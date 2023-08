100 metri più lenti della storia, atleta Somalia diventa un caso – Video

(Adnkronos) – I 100 metri più lenti della storia diventano un caso politico. Ai Giochi Mondiali Universitari di Chengdu, in Cina, la 20enne Nasra Ali Abukar ha corso in 21”81, a oltre 10” dalla vincitrice della batteria. Una prestazione per certi versi incredibile e inspiegabile. Il video della corsa affannosa dell’atleta, trasmesso in tv, è rimbalzato sui social e ha alimentato il dibattito: perché la ragazza è stata schierata in una gara che, evidentemente, non era in grado di disputare? Il caso diventa politico, perché sembra che la ragazza sia la nipote di un vicepresidente della federatletica della Somalia e la convocazione sarebbe legata alla parentela illustre.